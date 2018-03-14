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Российские суверенные еврооблигации оставили без внимания снижение доходности UST10


Облигации / Рынки
Евгений Сергеев
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Вчера на рынке российского долларового долга царило затишье, цены суверенных евробондов практически не менялись.

Даже когда доходность UST10 начала снижаться после выхода данных по инфляции в США и новости об отстранении от должности госсекретаря США, котировки российских бумаг оставались стабильными, никак не реагируя на изменение внешнего фона. Умеренное снижение цен на нефть также не сказалось на ходе торгов. В результате большая часть суверенных бумаг завершила день нейтрально, и лишь некоторые выпуски подешевели на 0,1 п.п. Впрочем, российские евробонды смотрелись лучше бумаг других развивающихся рынков, которые вчера умеренно снизились в цене. Пятилетний CDS-спред России продолжил понемногу расширяться и вчера увеличился на 1 б.п. до 105 б.п.

Евробонды Газпрома и «вечный» суборд ВТБ показали динамику хуже рынка

В корпоративном сегменте евробонды по большей части также были стабильны, однако некоторые бумаги все же умеренно подешевели. Среди еврооблигаций нефтегазовых компаний отметим длинные выпуски Газпрома, потерявшие 0,1–0,3 п.п. от номинала, тогда как остальные бумаги в секторе показали нейтральную динамику. Евробонды Сбербанка и ВЭБа незначительно снижались в цене, в пределах 0,1 п.п., хуже рынка выглядел «вечный» суборд ВТБ – минус 0,3 п.п. от номинала, а суборд Газпромбанка GPBRU’23 (YTC 4,4%) просел на 0,2 п.п. от номинала. Среди бумаг частных банков выделим лишь «вечный» суборд Тинькофф Банка AKBHC’perp (YTC 7,9%), который также подешевел на 0,2 п.п. В металлургическом секторе динамика была в целом нейтральной, исключением стали выпуски Русала и ТМК, подешевевшие на 0,1 п.п.

Напомним, что сегодня состоится размещение еврооблигаций Газпрома в евро. Мы полагаем, что оно пройдет с доходностью в диапазоне 2,4–2,65% для срока обращения восемь–десять лет.

Сегодня внешний фон слабо позитивный: доходность UST10 утром продолжила снижаться, правда, отчасти это происходит в связи с повышением спроса на защитные активы, но это все же может несколько поддержать российские бумаги. Цены на нефть сегодня понемногу снижаются. Азиатские рынки падают, как и фьючерсы на американские индексы.

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