FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Лимит на депозитном аукционе Банка России был повышен до нового рекорда


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Спрос на аукционе по размещению КОБР составил всего 134 млрд руб.

В результате общий объем КОБР в обращении снизится примерно на 65 млрд руб. Хотя спрос на аукционе по размещению КОБР оказался выше, чем в предыдущие недели, мы полагаем, что аукцион нельзя признать в полной мере успешным: завтра ЦБ погашает облигации 4-го выпуска на сумму 200 млрд руб., так что регулятору даже не удалось в полной мере рефинансировать задолженность. Банки продемонстрировали, что, несмотря на значительный навес избыточной ликвидности, они не готовы пока «запирать» средства на срок до трех месяцев. К тому же депозиты ЦБ, привлекаемые в ходе аукционов, пока являются более высокодоходными инструментами для банков. Помимо нового выпуска, КОБР с погашением в мае остаются не полностью размещенными, поэтому вполне возможно, что Центробанк вернется к практике проведения двух аукционов по доразмещению КОБР в неделю.

Вчера на депозитном аукционе ЦБ установил лимит на уровне 3,67 трлн руб., это новый рекорд. Предложение со стороны кредитных организаций хоть и выросло по сравнению с прошлой неделей, но оказалось существенно ниже лимита, чуть менее 2,6 трлн руб. Возможно, что низкое предложение связано с началом налогового периода, завтра предстоят платежи во внебюджетные фонды, которые традиционно увеличиваются в марте. Более того, рост выплат бюджетникам в последние дни также должен привести к увеличению платежей в соцфонды. Мы полагаем, что в этом месяце выплаты могут оказаться лишь немногим меньше 700 млрд руб.

В этих условиях кажется довольно неожиданным решение ЦБ провести сегодня депозитный аукцион тонкой настройки сроком на два дня, то есть деньги будут возвращены банкам уже после срока уплаты в соцфонды. Единственное, что может служить приемлемым объяснением – регулятор знает, что сегодня-завтра резко вырастут поступления из бюджета. Также Центробанк демонстрирует возврат к практике агрессивного наращивания объемов стерилизации и всеми силами вновь пытается удерживать ставки на межбанковском рынке вплотную к ключевой ставке. Тем не менее мы считаем, что предложение со стороны банков окажется довольно скромным, лимит в 470 млрд руб. не будет выбран.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ