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Мнения аналитиков

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S&P500 постепенно приближается к абсолютным максимумам


Рынки
Игорь Клюшнев
Игорь Клюшнев
начальник департамента торговых операций ИК "Фридом Финанс"
 
После скачка котировок на открытии сессии американские индексы постепенно снижались и закончили день, потеряв 0,6-1,0%.

Падение было широким: 8 из 11 основных секторов S&P 500 закрылись в минусе. Больше других потеряли акции технологических компаний. Снижение цен на нефть также ударило по энергетическому сектору. Продажи усилились после появления информации о том, то Белый дом может объявить ограничительные тарифы для Китая на следующей неделе.

Министерство труда США опубликовало данные индекса потребительских цен (CPI) за февраль текущего года, согласно которым инфляция во втором месяце 2018 г. составила 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и 2,2% в годовом исчислении. Это совпало с ожиданиями и стало причиной роста рынка в начале торговой сессии. 

Распоряжение президента Дональда Трампа, блокирующее заявку Broadcom Ltd. (AVGO) на покупку Qualcomm Inc. (QCOM) по соображениям национальной безопасности, рассматривается как еще одно свидетельство жесткой позиции администрации в отношении иностранных захватов технологических компаний США. В данном случае страх заключался в том, что Китай получит преимущество в критических технологиях, поощряя Qualcomm к сокращению затрат на НИОКР. Это могло бы привести к тому, что китайская Huawei Technologies Co. получит лидерство в разработке беспроводных решений нового поколения. Котировки QCOM просели почти на 5%, цена акций AVGO снизилась на 0,62%.

Инвесторы обеспокоены началом введения импортных пошлин, однако не настолько, чтобы начать продавать акции активно. Неделя роста сменяется коррекционной, но S&P500 постепенно приближается к своим абсолютным максимумам и отдаляется от минимумов февральского спада. Сегодня выйдет много важной статистики – данные по розничным продажам (15:30 мск), индексу цен производителей (15:30 мск) и запасам нефти (17:30 мск). Продажи продолжат рост, но темпами ниже, чем месяцем ранее, что умеренно позитивно. Инфляционный показатель должен остаться в рамках ожиданий, чтобы не вызвать негативной реакции – прогнозируется, что он вырастет на 0,2%.

Увеличение добычи в США сдерживает рост черного золота, однако, если сегодня станет известно, что запасы снизились, мы увидим существенный рост цены нефти и ETF с ней связанного (USO). Фьючерсы на S&P500 прибавляют 0,3% за несколько часов до открытия, ждем, что по итогам сессии индекс прибавит порядка 0,5% и закроется около уровня 2780 пунктов.

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