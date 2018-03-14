Инвесторов-нерезидентов не испугали снижение ключевой ставки ЦБ и риски санкций

Основной интерес инвесторов будет прикован к объему розничных продаж, который, как ожидается участниками рынка, вырос в феврале на 0,3% после январского сокращения на аналогичную величину. Базовый индекс розничных продаж, по прогнозам, увеличился на 0,3% после того, как не изменился в январе.

Весьма вероятно, что сегодня ситуация на рынке может развиваться по вчерашнему сценарию, когда опубликованная статистика по инфляции в США за февраль полностью совпала с ожиданиями участников рынка, разочаровав таким образом долларовых «быков» и ослабив позиции американской валюты на forex.

Со вчерашнего дня доллар также находится под давлением от очередных политических перестановок в высших кругах США: к полудню американская валюта торговалась в минусе практически ко всем валютам развивающихся рынков. В данных условиях рубль по-прежнему имеет хорошую возможность не пускать надолго доллар выше 57, хотя также ощущает на себе определенное давление от нестабильности на политическом фронте США. Кроме того, на российском рынке вновь ощущается усиление геополитической напряженности.

Однако пока неблагоприятные для отечественной валюты факторы с внешних рынков по-прежнему компенсируются внушительным объемом ликвидности, сосредоточенной в основных рублевых инструментах. На утро среды объем свободной ликвидности банков, абсорбированной на рублевых депозитах в ЦБ, составлял 3,1 трлн руб., что почти втрое превышает среднедневное значение остатков в 2017 г. Сегодня, как уже не раз бывало в день проведения аукциона ОФЗ, регулятор сократил лимит по операциям «тонкой настройки», однако увеличение позиции банков на недельных депозитах «съест» предполагаемый возврат средств с депозитов o/n. В свою очередь, согласно свежим данным ЦБ, в январе инвесторы-нерезиденты, не испугавшись декабрьского снижения ключевой ставки на 50 бп и возможных санкций на российский госдолг, нарастили номинальный объем вложений в ОФЗ на 1,8% — до 2,27 трлн руб., что привело к увеличению их доли на рынке с 33,1% до 33,9%. Номинальный объем и доля вложений нерезидентов на рынке ОФЗ выросли второй месяц подряд.