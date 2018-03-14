Смена госсекретаря США увеличивает риски и повышает интерес к золоту

Цены на платину подрастают, а стоимость палладия снижается под влиянием спредовой торговли. Восстановление активности на фондовых рынках и выросшие доходности на рынке облигаций оттягивают средства инвесторов с рынков драгоценных металлов. Смена госсекретаря США повышает геополитические риски.

Запасы в серебряных ETF-фондах подросли, запасы в остальных ETF-фондах драгоценных металлов не изменились.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE понизились, объёмы торгов в золоте выросли, курс юаня к доллару США укрепился.

Московская биржа планирует запустить торги поставочным фьючерсным контрактом на золото в III кв. 2018 г. Поставку планируется исполнять через спотовую секцию рынка драгоценных металлов.

Цены на золото вырастали к уровню $1330 под влиянием роста политической неопределённости и протекционистских скандалов, инициированных США. Страховая функция металла пользуется большим спросом, особенно в условиях растущей инфляции.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1316-1285, уровни сопротивления – $1343-1365.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота повышались к уровню $16,66, после чего опустились к уровню $16,59. Отношение золота к серебру составляет 79,97 пункта. Отношение платины к серебру составляет 58,38 пункта.

Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,45-16,10, уровни сопротивления – $16,65-17,0.

Цены на платину в корреляции с рынком золота снижались к уровню $962, после чего восстановились к уровню $970. Спред между золотом и платиной составляет $364/унция. Спред между платиной и палладием составляет -$29/унция.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $962-949, уровни сопротивления – $974-998.

Рынок палладия после снижения к уровню $971 восстановились к уровню $990. Рост на фондовом рынке поддерживает торговлю палладием, но по отчёту COTR и CFTC наблюдается сильное сокращение длинных позиций как в палладии, так и в платине.

Ближайшие уровни поддержки в палладии – $966-939, уровни сопротивления – $1000-1020.