Коктейль из негатива

Особенно сильные ингредиенты этого «напитка» – дипломатическая война по линии «Россия – Великобритания» и торговая война между США и Китаем.

Администрация Трампа пытается заставить Китай сократить торговый профицит с США на $100 млрд, сообщил в среду Белый дом. Трамп рассматривает возможность введения новых пошлин на ряд китайских товаров, объем импорта которых в США составляет до $60 млрд, в том числе на продукцию секторов высоких технологий и телекоммуникаций, а также на одежду, сообщило во вторник Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В среду фондовый рынок США понизился, после появления сообщений, что Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых пошлин на китайские товары. Эти сообщения привели к усилению беспокойств насчет возможной торговой войны, которая может вызвать рост себестоимости производства и падение объема продаж за рубежом у американских компаний.

Еще одним фактором, давившим на настроения инвесторов, был выход отчета по розничным продажам в США. В феврале объем розничных продаж понизился в третий месяц подряд. Это говорит о том, что экономический рост в первом квартале замедлился. На фоне снижения доходности гособлигаций США, индекс финансового сектора S&P 500 Financials завершил торги среды падением на 1,20%.

Сезон корпоративной отчетности закончился, поэтому последние новости из Вашингтона особенно сильно сказываются на настроении инвесторов, полагает директор по инвестициям в Common wealth Financial Network Брэд Макмиллан. «Определенно можно сказать, что, с точки зрения экономики, потенциальные последствия пошлин продолжают нервировать участников рынка, – сказал Макмиллан. – Сейчас период сильной неопределенности, причем хороших новостей относительно мало».

Среди компонент индекса Dow Jones Industrial Average лидером падения по итогам торгов среды стали акции Boeing. Компания Boeing особенно сильно может пострадать от введения ответных мер со стороны торговых партнеров США.

Немного смягчила падение американского фондового рынка новость о том, что аналитик и экономический обозреватель Ларри Кудлоу, который ранее высказывался в поддержку свободной торговли, сообщил в среду, что принял предложение заменить Гэри Кона на посту главного экономического советника в Белом доме. Правда, в интервью CNBC непосредственно перед закрытием торгов Кудлоу сказал, что считает ужесточение торговой политики в отношении Китая обоснованным.

Нефтяные цены в последние дни стоят на месте. Многие аналитики ждут ослабления доллара, что их поддержит. Аналитики Goldman Sachs сообщили в среду, что на 2018 год продолжают ожидать широкого ослабления доллара, а также динамики курсов валют развивающихся стран лучше общерыночной, на фоне беспокойств инвесторов касательно усугубляющейся напряженности вокруг торговой политики.

Несмотря на подписание Дональдом Трампом закона о повышении пошлин на сталь и алюминий на прошлой неделе и негативную реакцию на этот закон со стороны Евросоюза, аналитики Goldman Sachs сообщили в своей заметке, что их прогноз по международной торговой активности остается позитивным, а вероятность торговой войны мала.