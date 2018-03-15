Рост запасов и добычи в США не смогли оказать заметного влияния на цены нефти

Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся 9 марта 2018 года, коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,022 мб (до 430,928 с 425,906 мб неделей ранее). Тренд на рост запасов продолжается, но на текущий момент запасы ниже, чем в пике 2017 года на 104,6 мб.

Напомним, что согласно данным Американского института нефти (API) запасы сырой нефти на прошедшей неделе умеренно выросли (+1,16 мб), а запасы нефтепродуктов почти также (-1,26 мб) сократились. Да и запасы нефти в Кушинге тоже продолжили свое сокращение. Запасы дистиллятов сократились более ощутимо – сразу на 4,26 мб. На этот раз прогнозы экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, были очень созвучны оценкам API. Напомним, что согласно этим прогнозам запасы нефти: +1,92 мб; запасы бензина: -0,25 мб; запасы дистиллятов: -1,23 мб; запасы сырой нефти в Кушинге (согласно прогнозу Bloomberg): -0,16 мб. Как видим, предварительные данные на этот раз оказались далекими от реальности.

За прошедшую неделю запасы моторного топлива снизились на 6,3 мб. Стратегические запасы нефти не изменились. Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю снизились на 4,5 мб (до 1863,5 с до 1868,0 мб неделей ранее). Нетто импорт нефти за неделю снизился на 0,844 мб/д, а суммарный нетто импорт нефти и нефтепродуктов — на 1,251 мб/д (до 2,933 с 4,184 мб/д неделей ранее). По этой величине график вновь стал приближаться к минимальным отметкам.

Большой интригой недельного отчета вновь были данные по динамике добычи. После сильного роста накануне темп роста добычи замедлился. Добыча за неделю, закончившаяся 9 марта, подросла на 12 тб/д до новых абсолютных максимумов в 10,381 мб/д. Недельный рост неисчезающе мал (ибо он соответствует годовому темпу прироста в 0,624 мб/д.). Новые абсолютные максимумы теперь на 8% выше максимумов 2015 года и уверенно превышают абсолютные максимумы ноября 1970 года.

Рост запасов нефти в значительной мере уравновесился известиями о существенном снижении запасов нефтепродуктов (суммарные запасы даже существенно снизились). Так что по части запасов для цен сильного импульса вниз не получилось. Что касаемо динамики добычи, то тут тоже существенное торможение прироста, с перспективой возможного выхода на новую паузу. В результате, несмотря на сохраняющееся среднесрочное ожидание сезонного снижения цен, краткосрочного сильного импульса в эту сторону от вышедших данных, можно сказать, не получилось.