В начале торгов ожидается укрепление рубля

Основным поводом к покупкам в наших акциях выступит динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent смогла подняться в район 64,9 доллара за баррель. При этом ситуация на внешних фондовых площадках также может поддержать «быков». Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1% и 0,6%, что соответствует уровням нашего вчерашнего закрытия. Однако сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют восстановление, прибавляя до 0,3%. На торгах в Азии наблюдается преобладание продаж: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite теряют порядка 0,9%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем умеренного роста российского рынка в начале торгов, что позволит индексу МосБиржи отыграть часть вчерашних потерь и подняться выше 2280 пунктов. В дальнейшем наши активы могут получить поддержку со стороны европейских рынков, где также в начале дня не исключен некоторый рост основных индексов. При этом к середине торгов, в отсутствие важной макроэкономической статистики в Старом Свете, возможен переход в консолидацию у достигнутых уровней, как в Европе, так и на нашем рынке. Изменить ситуацию может динамика рынка энергоносителей, где сегодня в ходе сессии мы ожидаем попыток продолжения восстановления, в результате чего нефть марки Brent попытается подняться выше 65 долларов. Это может способствовать усилению покупок в наших активах и дальнейшем росту рынка акций.

Во второй половине торгов внимание инвесторов переключится на новости из США, где сегодня в 15.30 мск. будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, индексы экспортных и импортных цен, а также индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, которые и определят настроения, царящие на нашем рынке в последние часы торгов.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов мы ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Восстановление рынка энергоносителей и увеличение предложения валюты со стороны экспортеров будут способствовать отыгрышу российской валютой части вчерашних потерь. В результате уже в начале торгов доллар может отступить в район поддержки, расположенной на уровне 57 рублей. В случае же если позитивная динамика на рынке энергоносителей сохранится и нефть марки Bren сможет подняться выше 65 долларов, ближе к вечеру «медведи» закрепятся ниже 57 рублей, что будет говорить в пользу возможности дальнейшего снижения пары USD/RUB.