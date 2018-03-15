Обострение отношений РФ и Великобритании усугубило падение рынка

Обострение отношений РФ и Великобритании, которое сопровождается введением санкций против российских дипломатов, сокращением двухсторонних контактов и, возможно, будет включать заморозку российских активов, отразилось на курсе рубля и ускорило падение российских индексов. По итогам дня индекс РТС потерял 2,7%, индекс ММВБ – 1,9%. Хотя пока санкции непосредственно не затрагивают финансовую сферу, общий фон для рынков ухудшился.

Европейские индексы вчера также в основном отступали, Euro Stoxx 50 лишился 0,2%. Президент ЕЦБ Марио Драги, выступая на конференции банка, отметил, что регулятор не намерен торопиться с сокращением программы стимулирования экономики, поскольку инфляция остается низкой, а торговая политика США и сильный евро могут осложнить экономические перспективы. «Изменения нашей политики будут предсказуемыми и проводиться будут разумными темпами», – сказал Драги, подчеркнув при этом, что недавнее укрепление евро в большей степени связано с внешними факторами, чем с ростом экономики еврозоны.

Американские фондовые индексы вчера тоже снизились. Неважные макроданные и комментарии вновь назначенного экономического советника президента Трампа Ларри Кудлова озадачили инвесторов. Новый советник, в частности, заявил, что Трамп поддержит укрепление доллара и будет следовать жесткой линии в торговле с Китаем. Розничные продажи в США в феврале неожиданно упали на 0,1% месяц к месяцу, что означает третий подряд месяц отрицательной динамики, тогда как ожидался рост на 0,3%. Индекс цен производителей в феврале составил 0,2%, на 0,1 п.п. превысив прогноз рынка. В годовом выражении цены производителей прибавили 2,8% – на уровне ожиданий.

Данные по запасам нефти в США, опубликованные вчера, лишь на непродолжительное время отправили нефтяные котировки вниз. Запасы нефти на прошедшей неделе увеличились на 5 млн барр, что вдвое превосходит прогноз рынка и почти на 3,8 млн барр. превышает оценку API. Запасы же бензина, напротив, сократились на 6,3 млн барр., то есть сильнее, чем ожидали и рынок, и API. Добыча нефти в США продолжает расти, за прошлую неделю она увеличилась еще на 0,1%. Страны ОПЕК в феврале снизили добычу по сравнению с январем на 77,1 тыс. барр./сутки до минимального с апреля 2017 г. уровня – 32,19 барр./сутки. В то же время в своем ежемесячном отчете, который был также опубликован вчера, ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть в нынешнем году до 98,63 млн барр./сутки (прежний прогноз составлял 98,6 млн барр./сутки). Основной рост спроса обеспечат Китай, Индия, а также страны Южной и Северной Америки.

Сегодня азиатские индексы незначительно отклоняются от уровней закрытия предыдущего дня, фьючерс на S&P 500 также находится вблизи вчерашних уровней, цены на нефть меняются слабо. Российский рынок акций после вчерашнего падения попытается консолидироваться вблизи вчерашних отметок.