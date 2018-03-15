Украина утвердила временный запрет на импорт удобрений из России: умеренно негативно

На данном этапе вряд ли возможно оценить потенциальные последствия для российских производителей удобрений.

Россия - крупнейший поставщик удобрений на Украину, но для России украинский рынок хотя существенен, но не сравним по размеру с индийским, китайским, бразильским и внутренним рынком. Например, согласно сообщениям в СМИ, на Украину пришлось 6% выручки Еврохима в 2015 и 21% выручки Акрона от NPK в 2016.

Вопрос заключается в том, насколько эффективно российским производителям удастся перенаправить соответствующие объемы (мы не видим здесь больших проблем).

В связи с этим мы считаем новость умеренно негативной с точки зрения восприятия, но сомневаемся, что в итоге влияние на финансовые показатели будет существенным.