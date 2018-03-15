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Прогноз результатов "Роснефти" за IV кв по МСФО: прибыль вырастет в 1,5 раза к/к


Рынки
Александр Сидоров
Александр Сидоров
аналитик ИК "Велес Капитал"
 
В ближайшее время мы ожидаем отчетность компании по МСФО за IV квартал 2017 г.

Согласно нашим расчетам, выручка и EBITDA Роснефти вырастут на 7% кв/кв до 1 602 млрд руб. и 397 млрд руб. соответственно. Чистая прибыль составит 71 млрд руб. против 47 млрд руб. кварталом ранее. Наш прогноз EBITDA учитывает эффект от зачета предоплат в размере 50 млрд руб., который компания включает в свой расчет показателя.

Мы ожидаем, что результаты Роснефти будут лучше, чем в предыдущем квартале в результате роста средней цены на нефть на 19% кв/кв до 60 долл. за баррель. При этом, несмотря на рост цен, средний курс рубля к доллару практически не изменился относительно III квартала, что позволило значительно увеличить экспортную выручку, выраженную в рублях. 

Негативное влияние оказал более быстрый рост экспортных пошлин (+21% кв/кв), сезонно низкий объем продаж нефтепродуктов и ограничение по добыче нефти в результате соглашения ОПЕК+, которое компании начали на себе ощущать в IV квартале 2017 г.

Мы прогнозируем чистую прибыль Роснефти за 2017 г. в размере 193 млрд руб. Таким образом, дивиденды за II полугодие 2017 г. могут составить 5,28 руб. на акцию (9,11 руб. с учетом промежуточных), что соответствует полугодовой дивидендной доходности на уровне 1,7%, исходя из текущих котировок.

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