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Сегодня спрос на ликвидность вырастет


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Ожидаемое повышение спроса на ликвидность вызвано платежами во внебюджетные фонды.

Сегодня срок уплаты во внебюджетные фонды, это может привести к значительному сокращению уровня корсчетов. Объем платежей в этот раз большой. В марте он традиционно выше, чем в январе–феврале, но сейчас рост может быть также вызван увеличением платежей бюджетникам в первой половине марта. Мы оцениваем суммарный платеж в этом месяце примерно в 700 млрд руб. Это должно привести к заметному сокращению уровня корсчетов, значительного перераспределения средств с банковских депозитов в ЦБ в пользу корсчетов в этот раз не будет: из почти 3 трлн руб., размещенных сейчас на депозитах в ЦБ, 2,86 трлн руб. размещены в ходе аукционов, и часть средств высвободится не раньше завтрашнего дня. В целом в марте уровень платежей должен вырасти, такова сезонная динамика. Уровень ликвидности в банковской системе теоретически позволяет безболезненно пройти все налоговые платежи – например, за счет сокращения средств на банковских депозитах в ЦБ, но проблема неравномерного распределения средств между банками может вновь выйти на первый план.

Недельная инфляция вновь вернулась к уровню 0,1%

Нынешние колебания недельного роста цен в диапазоне 0,0–0,1% за неделю пока не позволяют годовой инфляции ускориться, так что главный аргумент в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки на следующем заседании сохраняется. С другой стороны, практически при любом недельном изменении цен шансы на резкое снижение ключевой ставки (50 б.п.) сейчас невелики, преимущественно из-за неопределенности относительно динамики ставки ФРС в среднесрочной перспективе. Мы ждем снижения ключевой ставки на 25 б.п. на заседании на следующей неделе.

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