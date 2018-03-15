Рубль сохраняет хорошие возможности не пускать надолго доллар выше 57

Как уже не раз бывало, рынок достаточно быстро переварил очередную волну усиления геополитических рисков, связанных на этот раз с ухудшением российско-британских отношений, позволив рублю достаточно быстро оправиться.

При этом сам доллар продолжает чувствовать себя весьма неуверенно на внешних площадках, несмотря на практически неизбежное повышение ставки ФРС на следующей неделе. Вышедшие данные по инфляции и розничным продажам в США на текущей неделе на ряду с неоднозначной статистикой по зарплатам в конце прошлой недели не только не укрепили ожидания в четырех повышениях ставки ФРС до конца 2018 года, а скорее свели такую вероятность к минимуму.

Цены на нефть в утренние часы также играли скорее в пользу рубля, подбираясь к отметке в 65 долл. после первичной негативной реакции вечером в среду на рост запасов нефти в США.

Несмотря на то что первые платежи в бюджет на внутреннем рынке стартуют только сегодня, фактически межбанковский рынок уже функционировал в «режиме налогового периода» с начала марта под влиянием ежедневных депозитных операций «тонкой настройки» ЦБ. Уже вчера банки предпочли сэкономить рублевую ликвидность перед сегодняшней уплатой страховых взносов, разместив на двухдневных депозитах в ЦБ лишь 283,4 млрд руб. из лимита в 470 млрд руб. Аналогичная ситуация наблюдалась в прошлом месяце, когда банки откровенно берегли рублевую ликвидность на аукционах ЦБ в преддверии основной налоговой недели, хотя в целом ключевые индикаторы денежного рынке оставались стабильными. Подобная ситуация в том числе указывает на неравномерное распределение ликвидности в банковской системе. При этом «налоговая нагрузка» в текущем месяце заметно превысит платежи в феврале: только на уплату страховых взносов отток ликвидности может достигнуть 600 млрд руб., а общий объем платежей в марте может превысить 2 трлн руб.

В данных условиях рубль по-прежнему сохраняет хорошие возможности не пускать надолго доллар выше 57 руб. даже в условиях усиления геополитической напряженности.