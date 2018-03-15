Нефтяной рынок в приоритете, и здесь инвесторы вновь не могут разобраться с драйверами.

Политические перестановки в администрации президента США увеличивают вероятность выхода из иранского соглашения, что поддерживает котировки, однако продолжающийся рост добычи в Штатах является более значимым фактором.

Старт налогового периода пока не окажет влияния на рубль, однако объем основных платежей значительно больше в текущем месяце, поэтому рубль может рассчитывать на поддержку экспортеров лишь в последнюю неделю марта.