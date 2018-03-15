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Банки США повысят доходы на 4-7% в результате ослабления регулирования


Рынки
Ален Сабитов
Ален Сабитов
младший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сенат США проголосовал за ослабление банковского надзора, следующий шаг за палатой представителей.

В случае принятия новых правил норма активов, при которой банки признаются системно значимыми, повысится с $50 до $250 млрд. Подобный шаг упростит деятельность как минимум десяти американских банков, среди которых BB&T, SunTrust Banks, Citizens Financial Group. Ослабление регулирования позитивно скажется на росте объема выдаваемых кредитов, как основном источнике доходов банков, и приведет к повышению доходов на 4–7% в 2018 году. Помимо банков со средним размером активов ослабление надзора может затронуть и маленькие банки с активами до $10 млрд. Небольшим финансовым институтам может быть вновь позволено заниматься проприетарной торговлей, что увеличит их доходы. Можно прогнозировать до 10% роста выручки. Таким образом, законодательные инициативы способны позитивно сказаться на динамике стоимости ETF, которые включают в себя средние и небольшие банки, например SPDR KBW Regional Banking ETF (KRE).

К тому же подобные инициативы свидетельствуют о запросе на смягчение всего финансового регулирования, о котором уже говорил новый глава ФРС Джером Пауэлл. Мы ожидаем дальнейших шагов по снижению надзора и позитивно смотрим на перспективы финансового сектора в этом году. Наша целевая цена по ETF данного сектора Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) — $32. 


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