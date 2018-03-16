Валюты развивающихся стран под давлением

Повышение ставки по федеральным фондам на 25 бп уже заложено рынком, но интерес, в первую очередь, представляют риторика заявления Федрезерва по итогам заседания, а также обновленный прогноз экономического развития и ожидания членов FOMC в отношении дальнейшего уровня ставок. В преддверии заседания индекс доллара и доходности казначейских обязательств США выросли. Относительно корзины основных валют доллар укрепился на 0,5% (повышательный тренд сохранялся в течение всего дня), а UST прибавили в доходности 2–3 бп, а наклон кривой немного уменьшился. Укрепление доллара и повышение доходностей UST ухудшили глобальный аппетит к риску. В результате, индекс валют развивающихся стран (без Азии) снизился на 0,7%, а худший результат в составе индекса показал южноафриканский ранд, ослабший к доллару на 1,0%.

Общее давление отразилось и на российском валютном рынке. Благодаря активным продажам валютной выручки экспортерами рубль открылся ростом на 0,2–0,3% и оставался в положительной зоне вплоть до начала торгов в США. Во второй половине дня покупка USDRUB иностранными инвесторами направила рынок вниз, и по итогам сессии рубль ослаб к доллару до 57,46 (−0,6%). При этим торговая активность превысила исторический средний уровень: оборот в паре доллар/рубль на ММВБ достиг 5,4 млрд долл. Тем временем нефтяные котировки консолидировались вблизи отметки 65 долл./барр., а на закрытии цена нефти Brent составила 65,12 долл./барр. (+0,4%).