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Мнения аналитиков

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Апатия на российском рынке акций сегодня сохранится


Рынки
Василий Копосов
Василий Копосов
начальник отдела анализа финансовых рынков "КИТ Финанс Брокер"
 
Апатия на российском рынке акций сегодня сохранится, чему поспособствует внешний фон, кроме того на выходных президентские выборы.

Рекомендуем продавать по текущим ценам акции АК АЛРОСА после публикации слабой финансовой отчетности за 2017 год, а также воспользоваться коррекцией акций Распадской для покупки бумаг под публикацию финансовой отчетности, которая ожидается на следующей неделе. 

Давление на цены российских акций накануне сохранялось. Быстрого восстановления не произошло – большинство активов по итогам дня показали отрицательную динамику. 

Западные страны вчера ввели в отношении РФ очередную порцию санкций, коснувшихся нескольких физических и юридических лиц. Российские власти дежурно объявили о подготовке ответных мер. Все это не способствует росту капитализации фондового рынка. 

В этой связи примечательно, что накануне, казалось бы, не в самый подходящий момент, Минфин объявил о начале размещения нового выпуска евробондов – Russia 2029 с ориентиром доходности 4,75%. Книги участия в размещении планируется закрыть сегодня. Кроме того, Минфин предложил держателям Russia 2030 обмен на доразмещаемые бумаги Russia 2047. 

Решение Совета директоров Мегафона не выплачивать дивиденды акционерам по итогам 2017 г. подстегнуло 9%-ное снижение акций эмитента. Считаем, что снижение капитализации Мегафона продолжится, котировки могут обновить многолетние минимумы ниже 500 руб. 

Сильную финансовую отчетность накануне опубликовал Энел Россия: EBITDA компании увеличилась на 27,5%, чистая прибыль выросла почти вдвое. Результаты в целом ожидаемы, они не окажут существенного воздействия на динамику котировок. Интригой и драйвером в акциях Энел остается не финансовый результат или ожидаемые годовые дивиденды, а продажа Рефтинской ГРЭС, относительно которой довольно давно не было новых новостей.

Слабый финансовый отчет накануне опубликовала АК АЛРОСА – прибыль снизилась в 1,7 раза. Рекомендуем ПРОДАВАТЬ акции компании на текущих уровнях.  

Волатильность на нефтяном рынке на текущей неделе остается необычно низкой. Котировки Brent колеблются вокруг отметки $65 за барр. Международное энергетическое агентство накануне опубликовало обзор, в котором прогнозирует, что темпы роста предложения нефти будут опережать темпы роста спроса в 2018 г. Дефицит на рынке может возникнуть только за счет Венесуэлы, добыча в которой под риском практически полной остановки. 

Сегодня вечером будет опубликована статистика по буровым в США от компании Baker Hughes. 

Рубль к доллару накануне подешевел, но это не столько влияние ужесточения риторики западных стран в отношении РФ, сколько общая динамика валют emerging markets: схожее снижение продемонстрировали и бразильский реал, и турецкая лира, и другие валюты. Сегодня вектор движения котировок едва ли переменится. 

Апатия на российском рынке акций сегодня сохранится, чему поспособствует внешний фон + все же на выходных президентские выборы. При этом нельзя сказать, что на рынке нет идей. К примеру, на следующей неделе ожидается публикация финансовой отчетности Распадской, прилично скорректировавшейся относительно своих максимумов. Возможностью следует воспользоваться для покупки акций компании «под отчет».

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