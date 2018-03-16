FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Экспортеры и депозитные операции ЦБ помогают рублю справляться с эмоциональной реакцией инвесторов


Рынки
Юрий Кравченко
Юрий Кравченко
старший аналитик ИК "Велес Капитал"
 
В пятницу и, как минимум, в начале следующей недели экономические события для российского валютного рынка, вероятно, останутся в тени.

В четверг рубль потерял 34 коп. в стоимости к доллару и продолжал терять позиции после открытия в пятницу, обновляя очередной минимум за последний месяц. Первичным фактором ослабления нацвалюты остается ухудшение геополитического фона. В четверг давление на отечественную валюту оказывало как усиление негативной риторики в отношении российско-британских отношений, так и расширение санкционного списка Минфина США против РФ. В пятницу и ближайшие дни негативный геополитический фон похоже может еще больше усилиться.

Тем не менее, резкое ослабления рубля предоставляет отличную возможность экспортерам для продажи валютной выручки в преддверии крупных налоговых платежей (общий отток ликвидности в бюджет до конца месяца может превысить 2 трлн руб.). После первого часа торгов в пятницу рубль уже ощутил серьезную поддержку экспортеров в районе 57,6 руб., хотя после фиксации прибыли доллар по-прежнему оставался в плюсе к рублю, несмотря на отрицательную динамику индекса американской валюты на forex. Новые минимумы по отечественной валюте вероятно также будут успешно использоваться для активной продажи валютной выручки.

После резкого утреннего ослабления стабилизировать ситуацию призваны и очередные операции «тонкой настройки» ЦБ. В пятницу на счета банков возвращаются 283,4 млрд руб., размещенные на двухдневных депозитах ЦБ в среду. Однако уже сегодня регулятор решил подстраховаться и абсорбировать сразу 920 млрд руб. до следующей среды, дабы исключить риск попадания избытка рублевой ликвидности на валютный рынок в напряженный период.

В ближайшее время, до и после президентских выборов, мы не исключаем дальнейшего усиления геополитической напряженности и новых минимумов по рублю с первой половины февраля. Однако болезненная реакция рубля на текущие события во многом носит исключительно эмоциональный характер, и после некоторого времени мы ожидаем, что российский валютный рынок также быстро придет в себя.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ