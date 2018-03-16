Участники рынка выходят из рубля

Доллар закрепился выше 57,50 руб., что является максимумом за четыре недели. Сейчас за американскую валюту дают 57,48 руб. (+0,03%). Евро торгуется по 70,87 руб. (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 19 марта, составляют 57,49 руб. за американскую валюту и 70,80 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 48 и 29 копеек соответственно.

Сырьевой рынок смотрится нейтральным. Инвесторы уже получили все запланированные на эту неделю отчеты и учли цифры в котировках. Единственное, что слегка удивляет, так это незначительная реакция цен на нефть в ответ на вчерашнее укрепление американской валюты. Но, вероятно, это случится чуть позже. Баррель североморского сорта Brent стоит к настоящему времени $65,29 (+0,2%).

Накануне на МосБирже ближе к вечеру было видно, как рынок сокращает свои риски, перекладываясь в валюту. Объем заявок на покупку доллара вырос в полтора раза в сравнении со средненедельными мартовскими значениями.

Перед политически значимыми выходными и на фоне геополитического обострения в отношениях с Великобританией видно, что рынок старается плавно выйти из рубля в пользу иностранных валют. Схожая картина наблюдается и в секторе российского долга. Это, в общем-то, вполне типичная реакция участников торгов.

Качка рынка в понедельник напрямую будет зависеть от результатов голосования населения по оппозиционным кандидатам в президенты, но фактически все давно заложено в цены и отыграно. Все остальное это просто эмоции.