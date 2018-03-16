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Вопрос торговых войн больше всего беспокоит инвесторов


Рынки
Игорь Клюшнев
Игорь Клюшнев
начальник департамента торговых операций ИК "Фридом Финанс"
 
Индекс S&P 500 завершил на отрицательной территории четвертую сессию подряд, и это пока самый длинный неудачный отрезок в текущем году.

Индекс широкого рынка просел на фоне распродажи в секторах потребительских товаров, производства материалов и энергетики, хотя нефть росла второй день подряд. Сильные данные по безработице и промышленности не смогли поддержать рынок, который находится под давлением опасений по поводу развязывания торговых войн. Негатива в конце сессии добавило сообщение о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер потребовал у Trump Organization предоставить доступ к документам, часть из которых относятся к связям с Россией.

Регулирующие органы США готовятся ввести санкции против Wells Fargo (WFC) за назначение комиссий по полисам автострахования 500 тыс. автовладельцам, сообщают источники Reuters. В июле Wells Fargo обвинил стороннего поставщика в ошибочной политике страхования своих автозаемщиков, но не указал, что получал выплаты по этим полисам. Тот факт, что Wells Fargo выиграл от страховой программы, станет для регулятора основой новых взысканий. Динамика акций WFC заметно хуже, чем по финансовому сектору в целом. С начала года котировки банка потеряли около 6%, а ETF на финсектор (XLF) вырос более чем на 3,5%. 

Несмотря на то что S&P500 снижается четыре дня подряд, это не выглядит чересчур негативно. У индекса есть поддержка на уровне 2740 пунктов, он ее достиг, и сейчас стоит ждать отскока вверх. Положительно на рынок сегодня повлияет статистика. Ждем увеличения числа новостроек и выданных разрешений на строительство (15:30 мск), роста промышленного производства (16:15 мск) и количества открытых вакансий (17:00 мск). Индекс настроений потребителей Мичиганского университета (18:00 мск) почти не изменится, однако он держится у многолетних максимумов, что продолжает благоприятно отражаться на рынке. 

Вопрос торговых войн остается открытым, и это больше всего беспокоит участников торгов. Инвесторы рассчитывают на максимально мягкую тарифную политику в отношении импорта. Новости по этой теме будут вызывать всплески волатильности на фондовом рынке. По итогам дня ждем роста S&P500 и рассчитываем, что индекс закроется около уровня 2760 пунктов, прибавив порядка 0,5%.

Сегодня до открытия торгов отчитается сеть магазинов по продаже ювелирных изделий Tiffany (TIF). Ожидается рост прибыли и выручки. Ждем повышения котировок после публикации финансовых показателей. Позитивным признаком является то, что накануне отчета наблюдалась активизация покупателей опционов call на эти акции.

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