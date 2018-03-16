"Тинькофф банк": прогнозы кредитных рисков и некредитных доходов улучшились

Прогноз по чистой прибыли повышен на 23-25%...

Мы повысили нашу оценку Тинькофф Банка с учетом того, что по ряду показателей банк демонстрирует динамику заметно лучше, чем мы ожидали. Наш новый прогноз предполагает более быстрый рост кредитов и депозитов, а также еще более динамичное наращивание комиссионного дохода. В обновленной финансовой модели банка мы также учли улучшившееся качество активов. До этого наши оценки были достаточно консервативны и предусматривали рост стоимости риска до «нормализованного» уровня 9% (по старому стандарту МСФО 39) уже в текущем году, но по совокупности факторов банк, по всей видимости, сможет позволить себе более низкое резервирование. С другой стороны, мы повысили прогноз по росту расходов – более быстрый рост кредитов и депозитов будет сопровождаться дополнительными расходами, да и активное развитие некредитных частей экосистемы банка предполагает рост инвестиций. Также мы заложили корректировки с учетом перехода на стандарт МСФО 9 в 1 кв. 2018 г., продлили нашу модель до 2020 г. и, кроме того, теперь исходим из более низкой стоимости капитала. Наша текущая модель предполагает ROAE в 2020 г. немного ниже 50%, а в постпрогнозном периоде ROAE повышен с 41% до 48%. Наши прогнозы по чистой прибыли на 2018–2019 гг. повышены на 23–25%.

…а целевая цена - до 30 долл./ГДР

Наша целевая цена теперь составляет 30 долл./ГДР, и мы повышаем рекомендацию на акции банка до ПОКУПАТЬ. Несмотря на то что котировки находятся вблизи своих рекордных уровней, мы считаем, что растущий быстрее рынка (и более рентабельный) бизнес, при сохранении адекватного качества активов, оправдывает дальнейший рост стоимости банка. В текущий момент на котировки, по-видимому, оказывает давление продажа в рынок пакета акций банка (1,8%) одним из фондов Baring Vostok (по сообщениям СМИ, «в связи с завершением своей деятельности»). В ноябре 2017 г. пакет около 8% акций продавал Олег Тиньков, что также тогда оказывало давление на бумаги, но эффект оказался временным.