Рынки начинают готовиться к решению ФРС по ставке

Поводом к продажам послужит динамика внешних площадок. Так, по итогам пятничных торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,3% и 0,2%, что ниже уровней, соответствующих нашему предыдущему закрытию.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы снижаются, теряя в пределах 0,3%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 отступает на 0,9%, китайский Shanghai Composite подтягивается на 0,1%. Отметим, что ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent консолидируется в районе 66 долларов, нейтральна для наших активов.

В результате в первые минуты торгов мы ожидаем перехват «медведями» инициативы и некоторого снижения российских бумаг. В сложившихся обстоятельствах уже в первые минуты торгов индекс МосБиржи может отступить ниже 2290 пунктов. В дальнейшем возможно закрепления рынка под этой отметкой, чему будет способствовать преобладание продаж на основных европейских площадках в начале торгов.

В дальнейшем мы не исключаем перехода в боковое движение, как на внешних рынках, так и в российских акциях. В отсутствие важной макроэкономической статистики и в ожидании решения ФРС по ставке, которое будет оглашено 21 марта, инвесторы могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, что приведет к консолидации в большинстве активов. Исключением может стать рынок энергоносителей, где игроки ожидают очередную порцию данных по запасам углеводородов в Штатах. В ближайшие торговые сессии инвесторы будут закладывать в котировки ожидание роста запасов, что может привести коррекции в «черном золоте» и определить динамику наших активов.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов мы ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар, несмотря на небольшое снижение рынка энергоносителей сегодня утром, может уйти под 57,5 рубля, чему будет способствовать повышенное предложение валюты со стороны экспортеров. Однако ближе к концу сессии, в случае коррекционного снижения цен на нефть, американская валюта сможет отыграть потери и выйти на положительную территорию.