Консервативные инвесторы станут менее осторожны после повышения ставок ФРС

Нечёткость прогнозов по числу повышений ставок и по инфляции со стороны ФРС, тарифы на импорт стали и алюминия, подготовка ввозных пошлин на торговлю с Китаем, эскалация европейской дипломатии уменьшили индекс Dow 30 на 1,5% в неделю до 24946,51 (но +22% в год) и S&P 500 на 1,2% до 2752,01 (хотя +18% в год) при росте компаний электроэнергетики (например, Next Era Energy на +4% в неделю) на фоне прохладной весны и при падении объёма торгов на 22% ниже максимума месяца от 1 марта, причём коэффициент биржевых потоков около единицы, в общем, без дисбаланса продавцов и покупателей. Уверенность в координации ОПЕК+ поддержала нефть Брент, главным образом, в диапазоне от $64,64 до $66,4, сомнения в динамике цен в крупнейшей экономике мира уронили золото с $1323 до $1312 и доходность трежерис с 2,89% до 2,82%.

В сфере IT намечается консолидация. Производитель смартфонов и музыкальных услуг Apple (Nasdaq: AAPL, около $178,15) инвестирует в производство собственных дисплеев MicroLED. Разработчик софта для креаторов Adobe Systems показал прибыль на акцию выше консенсуса на 7,6% благодаря, во-первых, подписке на Creative Cloud и, во-вторых, росту выручки на пользователя. Компьютерный гигант IBM на Nyse ($160,30) рос от предстоящего IPO Dropbox. Соцсеть Facebook (Nasdaq: FB, $185,20) получала поддержку от частичного охлаждения розничного спроса, повышающего спрос на мобильную рекламу, 39%-ной рентабельности по чистой прибыли благодаря увеличению расценок, расширения аудитории до 1,4 млрд пользователей ежедневно. Из наиболее заметных бумаг в Deutsche Bank советуют Facebook с целью $225, и в RBC Capital Markets с целью $230 (потенциал +22%-+24%). В то же время судьба IT в целом может быть неоднозначна, в зависимости от криптовалютного сегмента, включающего такие бумаги, как Micron, Seagate и NVidia, у которой 10% выручки приходилось на криптовалюты.

В сфере здравоохранения мы отмечаем бумаги Johnson&Johnson (Nyse: JNJ, $133,60) при сворачивании сделок на более резкое повышение ставок при сохранении сделок на снижение налогов, медконцерна Pfizer (Nyse: PFE, $36,84) после новой стратегии в сфере иммуноонкологии, биотеха Alexion (Nasdaq: ALXN, $127,20) на ожиданиях нового лекарства от тромбов и новой модификации терапии разрушения красных кровяных телец. Целевой уровень Credit Suisse по бумагам Alexion $147, потенциал +16%. Потенциал названных компаний медицины меньше всего зависит от повышения ставок ФРС.

В производственной сфере есть движение в бумагах производителя машин и оборудования Caterpillar (Nyse: CAT, $156,41) после видео прототипов стены с Мексикой, в акциях пищевика Kroger (Nyse: KR, $23,73) после новостей о выкупе акций на $1 млрд, в автомобилестроителе Ford (Nyse: F, $11,19) после повышения рейтинга Morgan Stanley до “выше рынка” c целевым уровнем $15 (+34%) на ожиданиях поддержания 24%-ной рентабельности капитала, EPS около $1,33 и 32%-ных выплат акционерам с чистой прибыли под влиянием оценки стоимости бизнеса F-150 на 50% выше цены всего предприятия.

В сфере услуг наблюдалась активность в бумагах Ulta, Dollar General, Tiffany после отчётности, в котировках Goldman Sachs от смягчения регулирования банков, а также онлайн-ритейлера Ebay (Nasdaq: EBAY, $42,30) от, во-первых, привлечения интернет-трафика и, во-вторых, создания комфортных условий для продавцов при работе с данными при помощи искусственного интеллекта (речь об ориентирах цен и трендов спроса на рынке, что облегчает, соответственно, ценовую политику и процесс планирования запасов). В Raymond James в марте повысили рекомендацию по бумагам Ebay до "очень привлекательны для покупки".

По макроэкономике, главное с прошлой недели - статистика роста потребительских цен в США на +2,2% в год, и производственных цен на +2,8% в год, что уже заметно при росте реального ВВП на +2,5% в год. Розничные продажи в США без учёта автомобилей и спроса на АЗС выросли на +0,3% в месяц, как и ожидалось. Основное на этой неделе, конечно, заседание ФРС, а из следующего по важности, в первую очередь, назовём встречу Большой двадцатки и развитие диалога с Китаем, наконец, в пятницу выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в Америке, прогноз по базовому показателю +0,5% в месяц после -0,3% периодом ранее.

Заявки на IPO Dropbox (Nasdaq: DBX) принимаются до 21 марта, 23:59 мск. Если сопоставить примерно 300 тысяч бизнесов, которые платят за Dropbox, с ориентировочно 47 тысячами, которые покупают Box, то Dropbox должен стоить около $20 млрд.