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Спреды российских суверенных евробондов РФ к гособлигациям США расширились


Облигации / Рынки
Евгений Сергеев
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Российские суверенные евробонды в пятницу показали разнонаправленную динамику при неоднозначном внешнем фоне.

Доходность UST10 днем заметно выросла после выхода хорошей статистики в США, в то же время цены на нефть существенно поднялись. По итогам дня большая часть бумаг, в том числе выпуск RUSSIA’47 (YTM 5,2%), были в незначительном плюсе – примерно на 0,1 п.п. от номинала, а выпуск RUSSIA’28 (YTM 4,5%), который находился аутсайдерах в последнее время, вырос на 0,3 п.п. от номинала. В то же время евробонды RUSSIA’42 (YTM 5%) и RUSSIA’43 (YTM 5%) подешевели на 0,3 п.п. За неделю длинные бумаги просели на 0,6 п.п. от номинала, а среднесрочные евробонды в цене практически не изменились. Однако отметим, что в течение всей недели российские бумаги находились под давлением в связи с внешнеполитической напряженностью, негативное влияние оказали и сообщения о размещении новых бумаг. Из-за этого евробонды не учли значительное падение доходности базового актива, в результате чего спреды российских бумаг к гособлигациям США расширились на 5–12 б.п. Пятилетний CDS-спред России в пятницу увеличился на 2 б.п. до 108 б.п., а за неделю рост составил 5 б.п.

Длинные еврооблигации Газпрома показали худший результат на прошлой неделе

В корпоративном сегменте в пятницу падение продолжилось, и по итогам недели большинство бумаг заметно подешевели. Наиболее значительные потери по-прежнему наблюдалось в длинных евробондах Газпрома, в пятницу они просели еще на 0,3–0,4 п.п. от номинала, а за неделю – на 0,8–2,3 п.п. Остальные бумаги в секторе упали в цене в среднем на 0,1–0,2 п.п., а за неделю – на 0,2–0,4 п.п. Еврооблигации госбанков в пятницу подешевели незначительно, не больше чем на 0,1 п.п. По итогам недели отметим «вечный» суборд ВТБ, который просел в цене сильнее других бумаг – на 1 п.п. Суборды частных банков были также в небольшом минусе. В металлургическом секторе евробонды Евраза продолжили торговаться хуже рынка и упали на 0,1–0,3 п.п. от номинала, а за неделю, как и бумаги Полюса, подешевели на 0,3–0,6 п.п. В среднем за неделю котировки бумаг сектора опустились на 0,2–0,4 п.п. В телекоммуникационном и транспортном секторах результаты были аналогичными. Сегодня внешний фон слабо негативный: доходность UST10 немного подросла, цены на нефть плавно снижаются. Азиатские рынки – преимущественно в плюсе, фьючерсы на американские индексы дешевеют.

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