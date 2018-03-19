До начала налогового периода рубль может потерять еще 2-3%

Движения обменных курсов были минимальными, при этом геополитическая напряженность минимизировала для рубля умеренное повышение нефтяных котировок. Курс доллара на закрытие биржи составил 57.49 руб. (+3 коп.), курс евро – 70.65 руб. (-3 коп.). На международном валютном рынке доллар получил поддержку от сильной экономической статистики. По итогам дня основная пара снизилась на 0.15 пп до отметки $1.2290.

Геополитический прессинг рубля остается в силе, рубль выглядит слабее большинства аналогичных валют. На глобальном рынке сохраняется повышенный градус неопределенности, связанный с рисками новых мер во внешней торговле со стороны администрации президента США. Нефтяной рынок пока не способен продемонстрировать полноценный рост, инвесторы ждут ускорения темпов добычи в США. Рассчитывать на проявление поддержки от налогового период можно лишь к концу недели, а до этого рубль может потерять еще 2-3%.