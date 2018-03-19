Неделя проверит рубль на прочность

Заседание впервые пройдет под руководством его нового главы Д.Пауэлла. Повышение ставки ФРС на 0,25 пп ожидается рынком уже давно, поэтому не станет сюрпризом. Однако ключевой интригой является то, сколько раз ФРС повысит ставку до конца года. Любые намеки от нового главы в пользу ускорения темпа повышения ставки приведут к активным покупкам доллара ко всем валютам без исключения. Однако последняя статистика по инфляции и розничным продажам из США заметно сократила вероятность увеличения количества повышений ставки ФРС с трех до четырех раз (включая мартовское) до конца 2018 года.

В случае, если в риторике ФРС или ее нового главы участники рынка все-таки увидят намеки на возможность ускорения темпов нормализации денежно-кредитной политики, мы ожидаем укрепления американской валюты на внутреннем рынке до 58,0-58,5 руб. Однако пока такая вероятность, на наш взгляд, гораздо ниже той, при которой заседание ФРС пройдет без особых сюрпризов и будет сопровождаться лишь умеренным и краткосрочным ростом доллара.

На внутреннем рынке важным событием станет заседание Банка России. От регулятора ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки, что вкупе с повышением ставки ФРС будет способствовать сокращению привлекательности рубля. Однако мы не исключаем, что оба варианта снижения ставки на 0,25 и 0,5 пп если и приведут, то лишь к минимальным потерям рубля.

С одной стороны, снижение ключевой ставки минимальным шагом на 0,25 пп в условиях общего ожидания смягчения политики вряд ли испугает инвесторов в принципе. В свою очередь, в случае варианта снижения на 0,5 пп ключевая ставка уже окажется на верхней границе (6-7%) целевого диапазона ЦБ, сопровождающего так называемый переход от умеренно жесткой к нейтральной ДКП. Ранее Банк России допускал возможность завершения такого перехода в 2018 г., что в терминах регулятора означает снижение ключевой ставки до 6-7% (то есть +2-3 пп к таргету по инфляции в 4%). В результате снижение на 0,5 пп заметно сократит масштаб дальнейшего снижения ставки до конца года.

Однако даже в случае развития событий на текущей неделе по наиболее негативному сценарию для рубля (в том числе и в результате дальнейшего усиления напряженности на геополитическом фронте) не стоит забывать о предстоящих крупных налоговых платежах, предварительные расчеты по которым должны пройти уже в пятницу. В преддверии крупных выплат ослабление рубля будет активно использоваться экспортерами для продажи валютной выручки, что в конечно итоге вероятно позволит отечественной валюте сохранить позиции ниже 58 в паре с долларом к концу недели.