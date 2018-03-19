Кто станет новым премьер-министром России?

Большинство наблюдателей полагает, что Дмитрий Медведев не сохранит свой пост. Соответственно, можно поразмышлять над возможными вариантами будущего кабинета министров и его экономического курса. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин выступил откровенно слабо, получив порядка 12% голосов избирателей, а значит никакого левого поворота не будет. На это российская буржуазная власть пошла только один раз, в безвыходной ситуации после дефолта 1998 года, поэтому фундаментально экономический курс останется прежним, хотя, конечно, очень вероятно его косметическая коррекция.

Ситуация в экономике не самая плохая. Нефть закрепилась в комфортном коридоре $60-70 за баррель, финансовые резервы российского государства превышают обязательства почти в три раза, инфляция находится на отметке 2,2%, что дает все основания для снижения ключевой ставки. О том, что она будет снижена в ближайшую пятницу, уже заявили представители ЦБ РФ. Хромает только экономический рост: уровень ВВП порядка 2%, ожидаемый в текущем году, остается ниже среднемирового. Но в целом позиция премьера не выглядит сейчас очень рискованной, наоборот, есть все шансы получить успех и славу. Времена Егора Гайдара и Виктора Черномырдина остались в далеком прошлом.

С нашей точки зрения, наилучшие шансы занять премьерское кресло у действующей главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Ее достижения хорошо известны – победа над инфляцией, санация проблемных банков, борьба с отмыванием денег и серым сектором экономики и т.д. Мы оцениваем вероятность ее назначения премьер министром в 70%. Оставляя по 15% двум другим фигурам – мэру Москвы Сергею Собянину и министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Задачи перед новым правительством стоят очень серьезные. Основные из них уже были озвучены Владимиром Путиным. Рост реальных частных доходов выше уровня инфляции и снижение уровня бедности в стране вдвое. Вхождение в пятерку крупнейших экономик мира. Напомним, что в 2013 году, то есть в последний год до введения санкций и обвала цен на нефть, Российская Федерация занимала по размеру ВВП пятое место в мире и первое в Европе. Сегодня, чтобы достичь поставленных президентом целей во внутренней политике, нужна очень сильная и амбициозная фигура.