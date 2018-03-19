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Высокая поддержка Владимира Путина имеет неоднозначные последствия


Рынки
Наталия Орлова
Наталия Орлова
главный экономист Альфа-банка
 
По предварительной оценке, Владимир Путин получил 77% голосов избирателей на вчерашних выборах президента РФ, набрав самый высокий процент голосов с 2000 г., когда он баллотировался впервые.

Явка избирателей оказалась достаточно высокой и составила 68%, что обеспечивает легитимность результатов голосования. Высокая поддержка Владимира Путина имеет неоднозначные последствия: с одной стороны, президент получает свободу принятия решений во внешней и внутренней политике, однако, с другой стороны, стимулы проводить какие-либо изменения, особенно в области экономической политики, при таком рейтинге снижаются.

В. Путин получил рекордные 77% голосов

По результатам обработки 99,9% избирательных бюллетеней, В. Путин получил 76,68% голосов, одержав победу в президентской гонке без необходимости проведения 2-го тура голосования. Эта цифра оказалась самой высокой с 2000 г., когда В. Путин избирался впервые. Значительная поддержка президента объясняется двумя факторами: во-первых, население в целом поддерживает внутреннюю и внешнюю политики В.Путина, во-вторых, отсутствует альтернативный кандидат.

Явка оказалось выше ожиданий

Одним из важных индикаторов для наблюдения на этих выборах стала активность избирателей. Исторические цифры указывают на большую явку в периоды, когда в выборах участвует большее количество потенциальных кандидатов, как это было в 1996 г., 2000 г. и даже в 2008 г., когда Владимир Путин передал власть Дмитрию Медведеву. Исходя из этого, первоначально ожидалось, что в этом году явка не превысит 64-65% - уровня 2004 и 2012 гг., соответственно. Таким образом, последняя цифра явки в 68% говорит не только о легитимности результатов выборов, но и отражает успех власти в привлечении населения на выборы, в том числе через СМС рассылку и наружную рекламу. В этом году на организацию выборов потрачено 18 млрд руб. (1,5% среднемесячных расходов федерального бюджета) против 10 млрд руб. в 2012 г. (1,0% среднемесячных федеральных бюджетных расходов).

Либеральные партии теряют поддержку

Сильное отличие этих выборов от предыдущих состоит в том, что российские кандидаты из либеральных партий практически полностью лишились поддержки. Если в 2012 г. Михаил Прохоров занял третье место, получив 8,0% голосов избирателей, то на этих выборах голоса разделились между Григорием Явлинским, который получил 1,1% голосов и Ксенией Собчак с 1,7% голосов. В совокупности либеральные кандидаты получили менее 3% голосов, однако при этом остается вопрос, до какой степени можно считать Ксению Собчак кандидатом от либеральной партии. В целом складывается впечатление, что как неспособность консолидировать силы вокруг единого кандидата, так и факт присоединения Крыма и текущая конфронтация с Западом сильно подточили поддержку либеральных партий, традиционно считавшихся прозападными.

Уверенная победа Владимира Путина дает ему возможности для маневра, с одной стороны, но снижает стимулы к изменениям, с другой

Значительная поддержка населения Владимира Путина имеет неоднозначные последствия. С одной стороны, это дает президенту возможности для свободы при принятии решений в области внутренней и внешней политики и, возможно, усилит попытки России оспорить доминирующую роль США в мире. Тем не менее, с другой стороны, это снижает стимулы для проведения экономических реформ. Таким образом, мы подтверждаем свое мнение о том, что правительство после выборов сосредоточится скорее на бюджетной политике, отодвинув вопрос структурных реформ на второй план.

 

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