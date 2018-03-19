Настроения на рынках акций продолжают ухудшаться

Выход из рисковых активов, начавшийся в ходе азиатской сессии, быстро перекинулся на европейские площадки, и с открытием торгов в Америке тоже не сулит ничего хорошего. Европейские индексы сегодня в первой половине дня уже показывают потери в пределах 1%, фьючерсы на американские индексы просели на 0.6%, фьючерс на американский индекс высокотехнологичных компаний уже теряет более 1%.

Неделя будет очень насыщенна, причём шансов на позитивный исход не так много. В ближайшие дни всё внимание будет приковано к саммиту G20, а сегодня утром прилетела первая негативная ласточка. Стало известно, что министр финансов Японии пропустит эту встречу. Кроме этого, инвесторы боятся крайне негативных последствий после этой встречи в вопросе торговых войн. Если Европа, Китай и США не найдут компромисса, более существенного выхода из рисковых активов избежать не удастся.

Рублёвый индекс Московской биржи сегодня в первой половине дня просел на 0.5%, до 2228 пунктов, а вот валютный РТС потерял почти 1%, опустившись до 1240 пунктов. На российские активы продолжают оказывать давление риски геополитики и ожидания новых санкций, анонсирование которых вполне вероятно сразу после саммита G20. Иными словами, текущая неделя для российских акций может оказаться крайне негативной.

Акции Сбербанка сегодня вновь опускались до 250 рублей, и похоже, этот рубеж долго не устоит. Бумаги Газпрома пока теряют скромные 0.5%, торгуясь вблизи 140 рублей. Акции ГМК, Магнита и ВТБ пока остаются в лёгком плюсе. Сектор электроэнергетики почти весь в красной зоне.

Сырье и валюты

На рынке сырья спокойствие последних недель сегодня пошатнулось. Индекс промышленных металлов ещё в азиатскую сессию упал почти на 1%. Драгоценные металлы также в лёгком минусе, потери в пределах 0.5%. Цена тройской унции золота консолидируется в районе 1310$. Котировки нефти марки Brent сегодня вновь поднялись чуть выше 66$ за баррель, рост почти на 0.3%. Для роста нефтяных цен нет никаких фундаментальных причин, но риски геополитики вокруг Сирии, если они реализуются, могут привезти к резкому взлёту котировок.

На глобальном валютном рынке пока нет значимых движений по ключевым валютам, зато все товарные валюты уже четвёртый день подряд находятся под небольшим давлением. Американский доллар сегодня вновь торгуется почти без изменений под отметкой 90 пунктов. Ключевая валютная пара евро/доллар держится чуть выше 1.23. Турецкая лира в паре с долларом опустилась почти до исторического минимума.

Российский рубль в паре с долларом сегодня теряет ещё 0.7%, торгуясь вблизи 58 рублей за доллар. На рынке российского долга усилились продажи, поэтому давление на российскую валюту может продолжиться и даже усилиться в ближайшие дни и недели. Пока цели по рублю в паре с долларом находятся вблизи 59, но если и этот уровень не устоит, то мы увидим коррекцию вплоть до 62 рубля за доллар.

Прогноз

Фьючерсы на американские индексы сегодня показывают отрицательную динамику. Никаких позитивных новостей сегодня не ожидается, а интриги и страхи только растут. На дневных графиках, американские и европейские индексы также рисуют разворот и более глубокую коррекцию.



