Результаты "Совкомфлота" за 2017 г по МСФО: под влиянием снижения фрахтовых ставок

Вчера Совкомфлот опубликовал результаты за 2017 г. по МСФО. Валовая выручка возросла на 3% (здесь и далее – год к году) до 1,4 млрд долл., выручка в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) снизилась на 7% до 1,0 млрд долл. Операционная прибыль сократилась более чем в два раза до 165 млн долл., а EBITDA снизилась на 21% до 545 млн долл. В отчетном периоде компания зафиксировала убыток в размере 113 млн долл. по сравнению с чистой прибылью 207 млн долл. в 2016 г. Убыток, в частности, обусловлен расходами, связанными с судебными процессами компании в судах Великобритании в отношении некоторых сделок, совершенных в период с 2000 по 2004 гг.

Снижение фрахтовых ставок на спотовом рынке в танкерном сегменте привело к ухудшению финансовых показателей Совкомфлота. В условиях слабой рыночной конъюнктуры компания продолжает поддерживать относительно высокий уровень капзатрат, а свободный денежный поток остается отрицательным.

Размещение акций в 2018 году маловероятно

Долговая нагрузка Совкомфлота остается высокой при показателе Чистый долг/EBITDA около 6. Обсуждение приватизации государственного Совкомфлота идет с 2012 г., но размещение акций все время откладывается. На этот раз, помимо ухудшения финансовых показателей и высокой долговой нагрузки, размещению акций госкомпании на международных биржах не способствует и политическая обстановка.