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Результаты "Совкомфлота" за 2017 г по МСФО: под влиянием снижения фрахтовых ставок


Рынки
Ворчик Денис
Денис Ворчик
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Вчера Совкомфлот опубликовал результаты за 2017 г. по МСФО.

Вчера Совкомфлот опубликовал результаты за 2017 г. по МСФО. Валовая выручка возросла на 3% (здесь и далее – год к году) до 1,4 млрд долл., выручка в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) снизилась на 7% до 1,0 млрд долл. Операционная прибыль сократилась более чем в два раза до 165 млн долл., а EBITDA снизилась на 21% до 545 млн долл. В отчетном периоде компания зафиксировала убыток в размере 113 млн долл. по сравнению с чистой прибылью 207 млн долл. в 2016 г. Убыток, в частности, обусловлен расходами, связанными с судебными процессами компании в судах Великобритании в отношении некоторых сделок, совершенных в период с 2000 по 2004 гг.

Снижение фрахтовых ставок на спотовом рынке в танкерном сегменте привело к ухудшению финансовых показателей Совкомфлота. В условиях слабой рыночной конъюнктуры компания продолжает поддерживать относительно высокий уровень капзатрат, а свободный денежный поток остается отрицательным.

Размещение акций в 2018 году маловероятно

Долговая нагрузка Совкомфлота остается высокой при показателе Чистый долг/EBITDA около 6. Обсуждение приватизации государственного Совкомфлота идет с 2012 г., но размещение акций все время откладывается. На этот раз, помимо ухудшения финансовых показателей и высокой долговой нагрузки, размещению акций госкомпании на международных биржах не способствует и политическая обстановка.

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