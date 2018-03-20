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Банки в феврале: за вычетом Сбербанка и санируемых банков прибыль сократилась к январю


Рынки
Березина Наталия
Наталия Березина
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Доли корпоративной и розничной просрочки сравнялись впервые с 2013 г.

Вчера Банк России опубликовал ключевые показатели по банковскому сектору за февраль 2018 г. Корпоративные кредиты месяц к месяцу потеряли 0,1% (здесь и далее – за вычетом переоценки), а розничные – прибавили 0,9%. Год к году, согласно нашим расчетам, корпоративный сегмент показал рост на 4,6% против 3,8% в январе; таким образом, ненулевые темпы сохраняются третий месяц подряд, и портфель демонстрирует определенное ускорение. Розничные кредиты увеличились на 14,7% год к году против плюс 14% в январе. Доля просрочки за месяц в корпоративном сегменте выросла на 10 б.п. до 6,9%, а в розничном она снизилась на 10 б.п. до 6,9%. Таким образом, впервые с 2013 г. доли розничной и корпоративной просрочки сравнялись.

Темпы роста вкладов населения остаются около 9% год к году

Розничные депозиты за месяц увеличились на 1,4%, почти полностью отыграв январское падение. Год к году мы оцениваем темпы роста на уровне 8,8% – это чуть выше 8,5% по итогам января и несколько ниже 9,5% за 2017 г. Объем корпоративных депозитов, по данным ЦБ, сократился на 2% месяц к месяцу, что, напротив, нивелировало большую часть январского роста.

За вычетом Сбербанка и санируемых банков отраслевая прибыль сократилась относительно января

Доналоговая прибыль сектора за 2 мес. составила 178 млрд руб., за февраль – 107 млрд руб. За вычетом Сбербанка, заработавшего 81 млрд руб., сектор в этот раз остался в плюсе на 26 млрд руб. При этом ЦБ указывает, что за вычетом санируемых организаций банки за 2 мес. заработали более 280 млрд руб. В январе совокупный доналоговый результат санируемых банков составил минус 82 млрд руб., около половины этого убытка приходилось на Промсвязьбанк, последним попавший в ФКБС. Таким образом, в феврале убыток должен был составить около 20 млрд руб., а месячная прибыль без Сбербанка и санируемых банков – около 46 млрд руб. против 71 млрд руб. в январе.

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