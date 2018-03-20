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Долговой рынок: в корпоративном сегменте динамика оставалась негативной


Облигации / Рынки
Евгений Сергеев
Евгений Сергеев
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Неделя на рынке суверенных еврооблигаций РФ началась c негативной динамики на фоне низкого спроса на риск.

Отсутствие интереса инвесторов к рисковым активам стало причиной падения котировок не только российских суверенных бумаг, но также и еврооблигаций других развивающихся рынков. Доходность UST10 при этом к вечеру растеряла весь дневной прирост и даже немного снизилась, однако это не оказало существенного влияния на ход торгов. Так, длинные выпуски в понедельник подешевели на 0,4–0,5 п.п., а среднесрочные – на 0,2–0,4 п.п. RUSSIA’28 (YTM 4,6%) вновь стал аутсайдером, просев на 0,6 п.п. от номинала. Размещенный в пятницу новый выпуск RUSSIA’29 (YTM 4,6%) в первый торговый день, напротив, немного подорожал (+0,1 п.п.). По итогам дня доходности вдоль суверенной кривой выросли примерно на 5 б.п. Евробонды других развивающихся рынков в среднем показали аналогичные результаты. Пятилетний CDS-спред продолжил расти, увеличившись еще на 3 б.п. до 111 б.п. В ближайшее время динамика российских бумаг будет во многом определяться результатами заседания ФРС, на котором регулятор может сменить риторику на более жесткую, что, в свою очередь, способно вызвать рост доходностей базового актива. Что касается расширяющихся спредов российских бумаг, то, пока сохраняется внешнеполитическая напряженность, спреды, вероятно, останутся на текущих уровнях.

Корпоративные бумаги продолжили дешеветь

В корпоративном сегменте динамика оставалась негативной, практически все бумаги умеренно подешевели. Под давлением по-прежнему были длинные евробонды Газпрома, которые уже вторую неделю показывают наиболее сильное падение на рынке и вчера потеряли еще 0,3–0,7 п.п. от номинала, тогда как в среднем по сектору падение составило лишь 0,1 п.п. Бумаги госбанков выглядели чуть лучше рынка, незначительно подешевели вчера лишь суборды Сбербанка и «вечный» суборд ВТБ, котировки же остальных выпусков были стабильны, как и цены субордов частных банков. Еврооблигации Русала показали худший результат в металлургическом секторе – минус 0,1–0,3 п.п. от номинала, остальные бумаги подешевели меньше, в среднем на 0,1 п.п. Также отметим бумаги VEON, РЖД и ГТЛК, которые потеряли по 0,1–0,2 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон скорее негативный: доходность UST10 утром вновь растет, однако цены на нефть тоже понемногу движутся вверх. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, как и фьючерсы на американские индексы.

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