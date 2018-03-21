В первые часы доллар сможет удержать позиции выше 57,5 рубля

Так, рынок энергоносителей, несмотря на хорошие данные от Американского института нефти, перешел в консолидацию, в результате чего нефть марки Brent удерживает позиции в районе 67,5 доллара за баррель. Отметим, что по статистике API, запасы нефти, бензина и дистиллятов в США упали на 2,7, 1,1 и 1,9 млн баррелей соответственно. По итогам торгов вторника в США индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,5% и 0,2% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,1%. На торгах в Азии, на фоне выходного в Японии, где сегодня отмечают день весеннего равноденствия, основным ориентиром для наших игроков станет динамика китайского Shanghai Composite, который растет на 0,5%.

В сложившихся обстоятельствах мы не ожидаем существенных движений нашего рынка в начале торгов, что позволит индексу МосБиржи удержать позиции в районе 2290 пунктов. С открытия Европы ситуация вряд ли претерпит существенные изменения, что приведет к сохранению некоторого баланса между покупками и продажами в наших активах. Однако в дальнейшем мы не исключаем попыток «быков» перехватить инициативу. Поводом к этому может стать отыгрыш рынком энергоносителей данных API. Снижение запасов в Штатах может толкнуть нефть марки Brent в район 58 долларов, что позволит нашему рынку сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 2300 пунктов. Отметим, что сегодня в 17.30 мск. будет опубликована статистика Минэнерго США по запасам. В случае если она подтвердит данные API, рост на рынке энергоносителей продолжиться, а индекс МосБиржи сможет подняться выше сопротивления.

При этом на открытии в Штатах мы ожидаем консолидации основных индексов. В преддверии решения ФРС по ставке игроки возьмут паузу в принятии инвестиционных решений, что приведет к боковому движению на низких объемах.

На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов позиции рубля относительно основных мировых валюта также не претерпят существенных изменений. В результате в первые часы доллар сможет удержать позиции выше 57,5 рубля. Однако в дальнейшем, в случае отыгрыша рынком энергоносителей данных API, «медведи» в американской валюте вернут себе инициативу и смогут сделать еще один шаг к поддержке, расположенной на уровне 57 рублей. Также этому будет сопутствовать повышенное предложение валюты со стороны российских экспортеров. При этом динамику рубля в последние часы основной сессии определит статистика по запасам углеводородов от Минэнерго США и реакция на нее «черного золота».



