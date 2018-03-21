Телефонный разговор Путина с Трампом может оказать позитивное влияние на старт торгов

Утро на российском рынке начиналось позитивно, затем рынок ушёл в минус, но к вечеру стало известно о звонке президента США Д. Трампа президенту РФ В. Путину. В беседе Д. Трамп даже высказал намерение встретиться с В. Путиным для обсуждения злободневных тем. Естественно, что рынок оценил данное событие в качестве сигнала к возможной разрядке в отношениях с Западом.

Сбербанк (+0,84%) провёл заседание наблюдательного совета. В банке обсуждается передача кредитов ОПК в «Промсвязьбанк», что защитит его от возможных внешних ограничений. Однако рынок больше интересовал вопрос дивидендов, но Г. Греф сообщил, что данная тема будет обсуждаться в апреле. Бумаги «Газпрома» подорожали на 1,82%. Председатель правления «Газпрома» А. Миллер и посол Италии в РФ обсудили диверсификацию поставок газа в Европу. В последнее время резко обострились дискуссии на эту тему в связи с попытками «Газпрома» разорвать контракты с Украиной, включая транзитный. «Газпром» имеет полное право это сделать, но далеко не всем в Европе будет выгоден и полезен американский СПГ. Бумаги «ФосАгро» (-1,89%) оказались под давлением, что могло стать следствием разочарования в дивидендах. Совет директоров рекомендовал выплатить 15 рублей на акцию из нераспределённой чистой прибыли за 2017 год. Акции «Полюса» подешевели на 0,59%, поскольку в рамках Дня инвестора руководство сообщило о сокращении запасов на 4% в 2017 году. Весьма неплохо торговались бумаги нефтяников на фоне нефти выше $67 за баррель: «ЛУКОЙЛ» (+1,18%), «Роснефть» (+0,49%), «Сургутнефтегаз» (+0,41%). На фоне укрепления рубля бумаги металлургов вновь были слабее рынка: «Северсталь» (-1,27%), НЛМК (-0,11%), ММК (+0,03%). В лидерах роста и падения также оказались «Уралкалий» (+5,29%), «Интер РАО» (+2,02%), Yandex (+1,52%), «Татнефть» (+1,47%), а также «МТС» (-3,11%), «Башнефть» (-2,11%), «Русгидро» (-1,97%), «М.Видео» (-1,93%). Из статистики стоит обратить внимание на то, что цены производителей РФ выросли за февраль на 1%, а в годовом выражении повысились на 5,7% по сравнению с 5,0% в январе.

Отечественная валюта провела ровные торги и начала активно укрепляться во второй половине дня. Этому способствовала и нефть, и звонок Д. Трампа В. Путину. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и размещения ОФЗ. 21 марта Минфин предложит инвесторам ОФЗ, защищённые от инфляции, да ещё с купоном в 3% годовых. Номинальная стоимость ОФЗ выпуска 52002 будет индексироваться в соответствии с индексом потребительских цен. Вполне вероятно, что это будет один из самых популярных выпусков для частных инвесторов, хотя на текущий момент данные облигации смотрятся менее интересными, чем традиционные бумаги с постоянным купоном. ЦБ РФ разместил во вторник купонные облигации на 282,301 млрд рублей при предложении 365,62 млрд рублей. Ставки МБК существенно не меняются. Однодневная MosPrime снизилась до 7,53%, недельная до 7,51%, а месячная до 7,48%. Некоторое ослабление частично можно связать с высокими ожиданиями дальнейшего смягчения денежной политики ЦБ РФ уже на заседании 23 марта. К вечеру вторника доллар слабел на 0,54% до 57,53, а европейская валюта дешевела на 1,29% до 70,41.

Лучшим сектором на американском рынке стал энергетический на фоне весьма сильного роста котировок нефти. Дела у Facebook (-2,56%) идут всё хуже, так как за практику предоставления личных данных третьим лицам компания может столкнуться с массовыми исками. Вслед за Facebook инвесторы также подозревают и другие компании социальных сетей. Так, акции Twitter упали на 10,38%. Производитель программного обеспечения для бизнеса Oracle (-9,43%) слабо отчитался за свой последний квартал, а также выдал весьма сдержанный прогноз из-за слабости в сфере облачных сервисов. Сохраняются некоторые беспокойства по поводу торговых войн. На текущей неделе в Евросоюзе должны огласить цифровые пошлины, которые коснуься ведущих компаний, в том числе социальных сетей. По итогам дня DJIA вырос на 0,47% до 24727,27 п., а S&P 500 укрепился на 0,15% до 2716,94 п.

После технического отскока американских индексов в Азии инвесторы предпочитали покупки. Япония отдыхала по случаю Дня равноденствия. На австралийском рынке наблюдался сильный рост нефтяных бумаг, но провал сектора строительства не позволил S&P/ASX 200 показать какое-то существенное повышение. Основные опасения на рынках касаются возможности изменения планов ФРС на четыре повышения ставки в текущем году вместо трёх, запланированных ранее. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США достигла 2,897%. К 8:40 (мск) Hang Seng – 31868,99 п. (+1,01%), Shanghai Composite – 3304,21 п. (+0,41%).

На рынке нефти сохраняются позитивные тенденции. «Быки» продолжают покупать геополитическую напряжённость, усмотрев в визите главы Саудовской Аравии Мохаммеда Бин Салмана в США подготовку к более жёсткому противостоянию с Ираном. Естественно, что данный визит также усилил ожидания выхода США из ядерной сделки и новых санкций против Тегерана, которые коснутся и нефтяного экспорта. Кроме того, накануне API сообщило, что коммерческие запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 2,7 млн бар. Запасы бензина упали на 1,1 млн бар., а дистиллятов на 1,9 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ожидали роста запасов нефти на 2,6 млн бар., а также снижения запасов бензина и дистиллятов по 1,8 млн бар. Стоит также обратить внимание на весьма необычные движения в золоте. Если котировки говорят об опасениях инвесторов относительно дальнейшего повышения ставки ФРС, то долгосрочные вложения в металл сигнализируют иные мотивы. Резервы SPDR Gold Trust выросли до 850,54 тонн с 840,22 тонн в конце прошлой недели. То есть можно говорить об опасениях по поводу геополитической напряжённости, а также необходимости диверсификации капитала на фоне перегретого рынка акций. К 9:00 (мск) Brent – $67,53 (+0,16%), WTI – $63,62 (+0,13%), золото – $1312,6 (+0,05%), медь – $6691,05 (-0,10%), никель – $13405 (-0,37%), палладий – $975,4 (-0,05%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 89,87 п. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,226 (+0,16%), GBP/USD – $1,401 (+0,07%), USD/JPY – 106,44 (-0,08%).

В целом ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России слабо позитивная. Нефть торгуется выше $67, рынки Азии преимущественно растут. Кроме того, телефонный разговор между Д. Трампом и В. Путиным позволяет рассчитывать на то, что текущий кризис в отношениях Москвы и Лондона пойдёт по более мягкому сценарию. С другой стороны, Д. Трамп уже получил свою порцию критики за контакты с главой российского государства.

В остальном активность на рынках будет ниже обычного, так как многие будут ожидать решения ФРС. На рынке почти не сомневаются в том, что ставка Федрезерва будет повышена. Однако изменение прогноза повышений может стать неприятным сюрпризом. Если к концу 2018 ставка будет повышена, то это существенно повлияет на доходности казначейских обязательств США, которые вновь окажутся более привлекательными, чем вложения в акции.

В среду, 21 марта, отчитываются за 2017 год по МСФО «ЛУКОЙЛ», «М.Видео», «Русгидро». «Ростелеком» проведёт День инвестора. «Распадская» проведёт совет директоров, на котором будет рассматриваться вопрос дивидендов. Состоится отсечка под дивиденды EN+.