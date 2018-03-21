Долговой рынок: в корпоративном сегменте по-прежнему сохранялась негативная динамика

Вчера в США важной экономической статистики не публиковалось, однако доходность UST10 росла на ожиданиях ужесточения риторики ФРС и по итогам торгов прибавила 4 б.п. до 2,90%. Доллар смог заметно подорожать к евро, на 0,8% до 1,224, благодаря в том числе и слабым данным по индексу экономических настроений в Германии и еврозоне.

Цены на нефть значительно выросли – на 2,1% до 67,5 долл./барр. Согласно заявлению мониторингового комитета ОПЕК, картель ожидает, что рынок нефти достигнет баланса к 3 кв. 2018 г. Кроме того, по мнению комитета, соглашение о заморозке добычи по-прежнему способствует сокращению запасов. Эти заявления могли стать причиной вчерашнего роста нефтяных котировок. Вечером вышла оценка недельного изменения запасов нефти от API, которая неожиданно показала падение запасов сырой нефти на 2,7 млн барр., хотя рынок прогнозировал прирост в размере 3,2 млн барр. Сегодня вечером будут опубликованы официальные данные от Минэнерго США.

Суверенные еврооблигации РФ к вечеру смогли восстановить часть дневных потерь

С самого утра российские суверенные евробонды продолжили дешеветь под давлением растущей доходности базового актива. Впрочем, во второй половине дня доходность UST10 временно приостановила рост, и благодаря повышающимся после выхода отчета мониторингового комитета ОПЕК ценам на нефть российским бумагам к вечеру все же удалось восстановить часть дневных потерь. Так, длинные выпуски просели в цене на 0,3 п.п., а RUSSIA’47 (YTM 5,3%) даже вышел в плюс на 0,1 п.п. На среднем участке кривой бумаги подешевели на 0,1-0,2 п.п. Евробонды других развивающихся рынков также умеренно снизились в цене. Пятилетний CDS-спред России при этом значительно расширился – на 12 б.п. до 123 б.п.

Падение котировок корпоративных бумаг усилилось

В корпоративном сегменте по-прежнему сохранялась негативная динамика, при этом падение вчера усилилось и было более выраженным, чем по суверенным бумагам. Так, внефтегазовом секторе длинные евробонды Газпрома подешевели на 0,5–0,8 п.п., а котировки выпусков других нефтяных компаний снизились на 0,2–0,4 п.п. Еврооблигации госбанков, которые днем ранее смотрелись лучше рынка, вчера, напротив, показали худший результат среди российских бумаг, потеряв в цене в среднем по 0,4–0,6 п.п. Еврооблигации частных банков также заметно подешевели – на 0,3–0,7 п.п. В металлургическом секторе потери евробондов в среднем составили 0,1–0,3 п.п. от номинала. Аналогичная динамика наблюдалась и в транспортном секторе. Сегодня внешний фон по-прежнему негативный: доходность UST10 накануне вечером продолжила рост, что еще не отражено в котировках российских бумаг, и сегодня они могут остаться под давлением в связи с ожидаемым повышением ставки ФРС и возможным ужесточением риторики регулятора. Цены на нефть утром относительно стабильны. Азиатские рынки движутся вверх, фьючерсы на американские индексы – в плюсе.