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Мнения аналитиков

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Спрос на КОБР неожиданно вырос


Облигации / Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Вчера в ходе двух аукционов было доразмещено облигаций ЦБ на 426 млрд руб.

Столь высокого спроса на КОБР мы еще не видели. Более того, на этой неделе никаких погашений КОБР на запланировано, так что по итогам недели объем этих бумаг в обращении должен превысить 1,1 трлн руб. В ходе вчерашних аукционов выпуск с погашением в мае был полностью доразмещен, а у выпуска с погашением в июне не размещенными остались лишь облигации номинальной стоимостью чуть более 80 млрд руб. Формально высокий спрос на КОБР объясняется сохраняющимся навесом избыточной ликвидности, но неожиданным оказался рост энтузиазма банков по сравнению с прошлой неделей, когда спрос составил лишь 134 млрд руб. при погашении бумаг на 200 млрд руб., так что ЦБ не удалось даже рефинансировать эту задолженность. Также кажется удивительным предпочтение, отдаваемое КОБР по сравнению с банковскими депозитами, которые пока предлагают более высокую доходность.

ЦБ вчера снизил лимит на депозитном аукционе сроком на семь дней до 2,9 трлн руб

Это снижение объясняется тем, что в будущий понедельник предстоят платежи в бюджет. При этом установленный лимит позволял кредитным организациям пролонгировать всю сумму, уже размещенную на недельных депозитах. Предложение со стороны банков мало изменилось по сравнению с прошлой неделей. Теоретически в преддверии заседания ЦБ, на котором ожидается очередное снижение ключевой ставки, было бы логично увидеть рост предложения со стороны банков, ставка по депозитам остается вблизи ключевой и фиксируется на всю неделю. Сегодня Центробанк проведет депозитный аукцион тонкой настройки, деньги будут привлекаться на двухдневный срок, лимит установлен на уровне 640 млрд руб. Регулятор старается предотвратить дополнительный переток средств с банковских депозитов на корсчета, чтобы снизить давление на ставки на межбанковском рынке.

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