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Мнения аналитиков

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Повышение ставки ФРС повлечет подорожание кредитов в рублях


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
На ход торгов сегодня повлияют важные события в России и за рубежом.

На локальном рынке в фокусе отчетность ЛУКОЙЛа и Фосагро. По итогам прошлого года выручка ЛУКОЙЛа могла достичь 5,7 трлн руб., EBITDA ожидается в диапазоне 700–720 млрд руб., а прибыль — 410–440 млрд. Драйвером роста котировок может стать прогноз менеджмента по добыче в Ираке, если он окажется позитивным. Не исключаю, что бумага попытается обновить максимум. Этому способствует и внешний фон: цена на нефть вернулась к верхним значениям за месяц и растет в преддверии публикации Минэнерго США данных по запасам. Ожидается, что запасы могли сократиться на 2 млн баррелей за неделю, это поддержит котировки Brent в диапазоне $67–68 за баррель.

Также в фокусе заседание ФРС, на котором, как ожидается, ключевая ставка будет повышена на 0,25 п.п. Для рубля и российских экспортеров это скорее негативное событие, поскольку повысится спрос на доллары и подорожают кредиты в рублях. Но паники ожидать не стоит, на фоне дорожающей нефти динамика курса USD/RUB после заседания будет боковой. Ориентируюсь на диапазон 57,50– 58 к вечеру.

Фондовый рынок, на мой взгляд, останется в режиме консолидации, ориентир по индексу Мосбиржи: 2300 п.

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