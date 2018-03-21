Рекламный рынок в РФ: высокая концентрация бюджетов в сегментах телевидения и интернета

Согласно данным АКАР, в годовом сопоставлении общий размер рынка увеличился на 14% (до 417 млрд руб.) против роста на 11% в 2016 г.

Развитию рекламного рынка в 2017 г. в первую очередь способствовали рост потребления и более высокая рекламная активность российских рекламодателей 2-го и 3-го эшелонов. Рынок продолжил концентрироваться в двух крупнейших сегментах – телевидение и интернет, на долю которых пришлось около 81% суммарного рекламного бюджета. Как отметил сопредседатель комитета АКАР по исследованиям, аудиту и рекламным технологиям Сергей Веселов, в других странах мира телевидение и интернет аккумулируют на двоих лишь около 70% всех рекламных бюджетов.

АКАР скорректировала данные по сегментам радио и печатных СМИ. Пресса оказалась единственным сегментом, где в 2017 г. объем размещенной рекламы сократился (−8% г/г). Однако сопредседатель комитета по прессе АКАР Денис Максимов считает, что ситуация в сегменте продолжит стабилизироваться. Рынок радио в 2017 г. продемонстрировал умеренный рост всего в 3% г/г (против 6% в 2016 г.), что в основном объясняется ростом региональных рынков. Рост рынка наружной рекламы ускорился до 9% г/г (против 6% в 2016 г.) за счет увеличения объема транзитной рекламы на 28% г/г.

Крупнейшим сегментом рекламного рынка осталось телевидение, на долю которого в 2017 г. пришелся 41% всех рекламных бюджетов. Однако лидирующие позиции с точки зрения темпов роста сохранились за интернетом (+22% г/г), доля рынка которого повысилась до 40% против 37% в 2016 г. Эксперты АКАР не исключают, что в 2018 г. по доле рынка интернет опередит телевидение. Внутри интернет-сегмента самые высокие темпы роста в 2017 г. продемонстрировал субсегмент видео-контента (26% г/г, по данным IAB Russia). Будучи пока небольшим, данный рынок растет благодаря росту аудитории, увеличению объема времени, который тратится на просмотр онлайн-видео, а также появлению и распространению инструментов для измерения и подтверждения качества размещения рекламы. Выручка от размещения рекламы в поисковиках по итогам года увеличилась на 25% г/г, однако в 4к17 ее рост замедлился до 22%. По мнению вице-президента IAB Russia Алексея Беляева, развитие мобильной рекламы и видео-формата сыграют ключевую роль в дальнейшем росте рекламного рынка. По оценкам IAB Russia, сегмент классифайдов (реклама в сервисах объявлений и маркетплейсах) в 2017 г. вырос на 20% г/г, до 30 млрд руб. Также впервые представлена статистика по рынку онлайн-аудиорекламы, размер которого в 2017 г. IAB Russia оценила в 155 млн руб.

Мы полагаем, что в 2018 г. темпы роста российского рекламного рынка останутся высокими благодаря расходам на рекламу в связи с выборами и спортивными мероприятиями.