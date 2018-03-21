Растущая нефть позволит рынку РФ закрыться в плюсе перед заседанием ФРС

Впрочем, счёт текущих операций пока мало заботит рынок, у которого в среду две основные темы – заседание ФРС и будущие проблемы социальных медиа.

На предварительных торгах в США бумаги Facebook продолжили своё падение. Негативным для акций социальных медиа может стать новая инициатива Еврокомиссии. Европейские власти предложили цифровой налог на уровне 3% от выручки по различным статьям дохода для интернет-компаний, у которых европейская база пользователей превышает 100 тыс. человек, а глобальная выручка превышает 750 млн евро. В частности, новый налог коснётся таких статей дохода, как продажи онлайн, включая доставку еды. Данный налог будет временным, пока в Еврокомиссии не определятся с постоянными налогами для компаний, которые получают прибыль в Евросоюзе, но физически отсутствуют на его территории.

Перед стартом торгов в США фьючерс на S&P 500 снижался на 0,15%. Российский рынок может завершить день в плюсе на фоне дорогой нефти и некоторых надежд на возобновление диалога Москвы с Западом. На такую возможность указывают некоторые косвенные индикаторы, одним из которых является бурный рост бумаг Сбербанка.