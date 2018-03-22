Банк России снизит ставку на 25 б.п.

Реальный располагаемый доход вырос на 4.4% г/г, в то время как консенсус-прогноз Bloomberg предполагал снижение на 0.1%. Это рекордный рост, по крайней мере, за последние 2 года.

Реальные зарплаты подскочили на 9.7% г/г, существенно обогнав консенсус-прогноз (+6% г/г), в то время как январская статистика была пересмотрена с роста на 6.2% г/г до 11.3% г/г. Номинальные зарплаты выросли на 13.7% г/г в январе и 12.1% в феврале.

Розничные продажи выросли на 1.8% г/г против прогноза рынка в 3% и роста на 2.8% в январе. Февральская динамика оказалась самой слабой с августа 2017.

Объем строительных работ снизился на 0.2% (в то время как ожидался рост на 0.5%).

Исключительно сильный рост доходов скорее всего был разовым фактором, возможно, связанным с пересмотром зарплат в бюджетном секторе. Рост доходов не транслировался в рост потребления, о чем говорит слабый показатель розничных продаж - но этот эффект может проявиться в ближайшие несколько месяцев. Это может добавить консерватизма ЦБ на заседании в эту пятницу: мы ожидаем снижения ставки на 25 бп.