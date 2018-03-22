Рост ВВП РФ в ближайшее время может ускориться

Основной вклад в рост экономики обеспечили торговля, сельское хозяйство, транспорт и сектор услуг. В то же время сокращение объемов строительства оказало негативное влияние на рост ВВП. Как мы уже писали, снижение темпов роста в промышленности в феврале можно объяснить прекращением действия разовых факторов, связанных с резким увеличением расходов на национальную оборону, общегосударственные вопросы и экономику в январе. При этом мы полагаем, что ускорение роста реальных доходов населения в феврале было обусловлено внушительным увеличением выплат работникам бюджетной сферы. Поскольку львиная доля этих выплат, по всей видимости, пришлась уже на начало марта, рост реальных доходов населения лишь незначительно поддержал февральские показатели розничной торговли.

Таким образом, в краткосрочной перспективе можно ожидать ощутимого усиления потребительского спроса, что приведет к умеренному увеличению темпов роста российской экономики. В настоящее время мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на перспективы социально-экономического развития страны и подтверждаем наш текущий прогноз роста ВВП на уровне 1,6% в 2018 г.