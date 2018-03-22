Повышение оценки роста зарплат вызывает вопросы по поводу настроя ЦБ снизить ставку

Это замедление вызывает удивление, учитывая значительное улучшение динамики доходов населения.

Во-первых, безработица снизилась до 5,0% в прошлом месяце с 5,1% в конце 2017 г.

Во-вторых, реальные располагаемые доходы выросли на 4,4% г/г в феврале – это впервые, когда этот индикатор демонстрирует рост с января 2017 г. Росстат сильно повысил оценку роста зарплат на 2018 г.: вместо роста реальных зарплат на 6,2% в январе сейчас он сообщает о росте на 11,3% г/г, а по февралю Росстат оценивает рост реальных зарплат в 9,7% г/г (это отражает рост номинальных зарплат на 12,9% г/г за 2М18).

Мы считаем, что статистика по доходам вызывает вопросы по поводу планов ЦБ снизить ставку на ближайшем заседании 23 марта. Руководство ЦБ недавно дало сигнал рынку о возможности понижения ставки на заседании 23 марта; в итоге 32 аналитика из 35 сейчас ожидают понижение ставки на 25 б.п. Мы первоначально считали, что ЦБ возьмет паузу, учитывая сильный рост экономики в январе. Пересмотр роста зарплат в сторону повышения Росстатом за январь и следующий за этим двузначный рост зарплат в феврале создают опасения в отношении инфляционного тренда.

Кроме того, курс рубля находится под давлением из-за волатильности на глобальных рынках и предстоящего решения ФРС по ставке; решение S&P повысить рейтинг России до инвестиционного уровня не привело к укреплению валюты. Мы считаем, что в условиях значительного роста зарплат снижение ставки ЦБ сейчас не выглядит необходимым; было бы лучше сохранить ставку как инструмент монетарной политики на будущее, а не понижать ее до нейтрального уровня в ближайшее время.