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Мнения аналитиков

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Повышение оценки роста зарплат вызывает вопросы по поводу настроя ЦБ снизить ставку


Рынки
Наталия Орлова
Наталия Орлова
главный экономист Альфа-банка
 
Рост оборота розничной торговли замедлился до 1,8% г/г в феврале, оказавшись ниже консенсус-прогноза рынка (+2,5% г/г) и наших ожиданий роста (+3,0% г/г).

Это замедление вызывает удивление, учитывая значительное улучшение динамики доходов населения.

Во-первых, безработица снизилась до 5,0% в прошлом месяце с 5,1% в конце 2017 г.

Во-вторых, реальные располагаемые доходы выросли на 4,4% г/г в феврале – это впервые, когда этот индикатор демонстрирует рост с января 2017 г.  Росстат сильно повысил оценку роста зарплат на 2018 г.: вместо роста реальных зарплат на 6,2% в январе сейчас он сообщает о росте на 11,3% г/г, а по февралю Росстат оценивает рост реальных зарплат в 9,7% г/г (это отражает рост номинальных зарплат на 12,9% г/г за 2М18).

Мы считаем, что статистика по доходам вызывает вопросы по поводу планов ЦБ снизить ставку на ближайшем заседании 23 марта. Руководство ЦБ недавно дало сигнал рынку о возможности понижения ставки на заседании 23 марта; в итоге 32 аналитика из 35 сейчас ожидают понижение ставки на 25 б.п. Мы первоначально считали, что ЦБ возьмет паузу, учитывая сильный рост экономики в январе. Пересмотр роста зарплат в сторону повышения Росстатом за январь и следующий за этим двузначный рост зарплат в феврале создают опасения в отношении инфляционного тренда.

Кроме того, курс рубля находится под давлением из-за волатильности на глобальных рынках и предстоящего решения ФРС по ставке; решение S&P повысить рейтинг России до инвестиционного уровня не привело к укреплению валюты. Мы считаем, что в условиях значительного роста зарплат снижение ставки ЦБ сейчас не выглядит необходимым; было бы лучше сохранить ставку как инструмент монетарной политики на будущее, а не понижать ее до нейтрального уровня в ближайшее время.

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