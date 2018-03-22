Суверенные евробонды РФ мало изменились в цене на фоне ожидания решения ФРС

Инвесторы ждали решения Федрезерва. Большую часть дня доходности десятилетних госбумаг США повышались, достигнув в какой-то момент 2,93% годовых, и только после заседания упали до 2,88%. Благодаря росту цен на нефть российским суверенным евробондам удалось немного подорожать. Правда, из-за выжидательной позиции участников рынка повышение нефтяных котировок не нашло полного отражения в ценах российских суверенных еврооблигаций. Вчера цена барреля марки Brent уверенно превысила рубеж 69,5 долл./барр., что является максимумом с начала февраля этого года. Котировки длинных бумаг РФ поднялись в среднем на 0,1–0,2 п.п. Среднесрочные выпуски, за исключением RUSSIA’27 (YTM 4,3%), подорожали незначительно. Цены длинных суверенных евробондов РФ снизились с конца февраля примерно на 4–5 п.п. и сейчас находятся вблизи минимумов, наблюдавшихся последний раз в середине прошлого года, однако сегодня день для российского рынка обещает быть успешным по всем параметрам. Пятилетний CDS-спред РФ, расширившись довольно сильно накануне, вчера потерял 5 б.п. и составил 118 б.п.

Снижение котировок корпоративных бумаг продолжилось

Спред корпоративных выпусков к суверенной кривой продолжил увеличиваться. Однако чаще всего на изменения рыночной конъюнктуры сначала реагируют суверенные евробонды, а корпоративные – с небольшим временным лагом. Среди выпусков госбанков отметим VEBBNK’23 (YTM 4,5%) и VEBBNK’25 (YTM 4,8%), которые потеряли по 0,2 п.п. от номинала, тогда как близкие по дюрации бумаги Сбербанка продемонстрировали более умеренное снижение котировок. «Вечный» суборд МКБ просел в цене на 0,3 п.п., в то время как потери остальных евробондов частных банков были значительно меньше. На кривой Газпрома котировки менялись в пределах 0,1 п.п., в аутсайдерах оказался выпуск GAZPRU’28 (YTM 5%), подешевевший почти на 0,3 п.п. Евробонды компаний металлургического сектора мало снизились в цене. Сегодня утром внешний фон позитивный: доходности гособлигаций США заметно снизились накануне, что не учтено российским рынком, цены на нефть вплотную приблизились к отметке 70 долл./барр.