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Предложение на депозитном аукционе тонкой настройки не дотянуло до лимита ЦБ


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Предложение со стороны банков составило 583 млрд руб. при лимите 640 млрд руб.

Этот аукцион позволил ЦБ не допустить перетока средств с банковских депозитов на корсчета, что могло привести к росту предложения на межбанковском рынке и снижению ставок денежного рынка. В результате состоявшихся на этой неделе депозитных аукционов и аукционов по доразмещению КОБР произошло перераспределение средств между банковскими депозитами и КОБР, в итоге объем последних в обращении превысил 1,1 трлн руб. Уровень же корсчетов практически не изменился. В целом, нас несколько удивил высокий спрос на облигации ЦБ на этой неделе – перед заседанием Центробанка, на котором, как ожидается, ключевая ставка будет снижена, было бы более логичным увидеть конкуренцию на недельном депозитном аукционе. Кроме того, сам характер проведения депозитных аукционов дает возможность банкам капитализировать проценты, КОБР же такой возможности не предоставляют, так что в итоге доходность КОБР оказывается ниже, чем у депозитов ЦБ, привлекаемых на аукционной основе. Также КОБР существенно ограничивают гибкость банков при управлении ликвидностью.

Уровень корсчетов остается вполне комфортным для выполнения нормативов по обязательным резервам

Динамика корсчетов в начале этого периода усреднения довольно необычна: несмотря на ожидаемое снижение ключевой ставки, банки не стремятся пока снизить корсчета, рассчитывая, что у них еще будет возможность привлечь более дешевое фондирование после заседания ЦБ. В этом месяце корсчета стабильно остаются выше уровней необходимых для выполнения регуляторных требований. Таким образом, уже сейчас кредитным организациям удалось создать определенный задел для выполнения нормативов, так что в конце месяца на корсчетах вполне может возникнуть избыток средств, который будет давить на ставки на межбанковском рынке. Это потребует от регулятора дополнительных усилий по стерилизации избыточной ликвидности.

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