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Производство и спрос в феврале: насколько близкой будет аналогия между 2018 и 2012 гг


Рынки
Александр Исаков
Александр Исаков
главный экономист ВТБ Капитал
 
Среди опубликованных Росстатом первых экономических индикаторов особенно выделяется ускорение роста зарплат.

Показатель роста номинальных зарплат за январь, по предварительным оценкам составлявший 8.5% г/г, в нынешнем отчете повышен до 13.7%. Рост зарплат в феврале предварительно оценивается в 12.1% г/г в номинальном выражении и 9.7% – в реальном. Реальные располагаемые доходы после трехлетнего сокращения выросли на 4.4% г/г. Нынешнее восстановление зарплат сильно напоминает то, что происходило в экономике в 2012 году, исходя из аналогии с которым можно предположить, что разворот в сторону роста цен также начнется раньше, чем ожидалось.

Впечатляющие темпы роста зарплат

Как всегда, первые данные по росту зарплат за февраль мы склонны рассматривать с определенной долей скепсиса, поскольку они отражают лишь предварительную оценку и не базируются на фактических показателях поступлений в бюджет. В то же время восстановление зарплат, подтвержденное уточненными данными за январь, является ожидаемым, поскольку соответствует планам бюджетной политики. Правда, в итоге общие темпы роста зарплат превысили ожидания за счет того, что одновременно с индексацией зарплат бюджетников существенно выросли зарплаты в частном секторе. Наиболее высокие темпы роста зарплат отмечались в таких секторах, как  здравоохранение (27.7% г/г), спорт и культура  (26.1%), финансовые услуги (+20.9%%) и научно-исследовательская деятельность (+21.2%). Отдельная ситуация наблюдается в сфере нефтепереработки, где в январе зарплаты выросли более чем на 130% г/г.

Насколько устойчив наблюдаемый тренд?

По опыту предыдущих лет, январский показатель роста зарплат не следует воспринимать как индикатор тренда, поскольку в первый месяц года на него одновременно влияют как волатильные разовые факторы, так и рост базового размера оплаты труда. Объективного и простого способа корректировки на такие разовые выплаты не существует. Вместо этого мы исходим из предположения, что рост зарплат в бюджетной сфере по большей части отражает равномерное увеличение размера оплаты труда, в то время как в частном секторе повышение зарплат носит разовый характер и в течение года сойдет на нет. 

Станет ли ситуация в 2018 г. еще больше похожей на 2012 г.?

Сложно удержаться от проведения параллели между нынешним годом и 2012 г., схожим по целому ряду ключевых параметров:  1) на оба года пришелся пик электорального цикла – президентские выборы, 2) в обоих случаях в предыдущем году отмечался мощный шок в области цен на продовольствие (негативный в 2011 г., позитивный – в 2017 г.), 3) в обоих случаях прошло три года с момента рецессии (2009 и 2015 гг.).

Исходя из схожей динамики зарплат, можно ли ожидать, что цены будут расти аналогично тому, как это было в  2011–2012 гг.? Мы полагаем, что ответ на этот вопрос – скорее утвердительный, учитывая тесную взаимосвязь между ростом тарифов на нерегулируемые услуги и ростом зарплат, а также продолжающееся восстановление потребительского спроса.

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