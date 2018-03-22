Рост цен нефти на снижении запасов в США и ослаблении доллара

Не произошло даже пересмотра ожиданий к ускоренному повышению ставки в текущем году. Кроме вчерашнего повышения рынки по-прежнему ждут еще двух повышений ставки в текущем году. Сформированные после заседания ФРС на 3 повышения ставки в текущем году нивелировали опасения по поводу возможного более форсированного повышения ставок.

В результате после выхода информации с заседания доллар отыграл около 0,8 центов вниз по отношению к евро, а цены выраженных в долларах активов вверх. Не обошла связанная с ослаблением доллара добавка и цены нефти, которые за день прибавили 2-3 процента.

Выход данных по запасам и добыче нефти в США находился в тени ожиданий результатов заседания ФРС. Но и там было много интересного. EneEnergy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся 16 марта 2018 года, коммерческие запасы нефти в США неожиданно снизились на 2,622 мб (до 430,928 мб неделей ранее). Тренд на рост приостановился. На текущий момент запасы ниже, чем в 2015 году и на 107,2 мб ниже, чем в пике 2017 года.

Напомним, что по согласно данным Американского института нефти (API) запасы сырой нефти на прошедшей неделе неожиданно сократились на 2,74 мб. При этом запасы нефтепродуктов также снизились (бензина на 1,06мб и дистиллятов на 1,93мб). Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg запасы нефти в США должны прибавить на 3,25 мб. А по нефтепродуктам у них (как и у API) тоже ожидание снижения (бензина на 2,45мб и дистиллятов на 2,25 мб). А вот по запасам в Кушинге разнобой: прогноз Bloomberg небольшое (-0,2 мб) снижение, а по оценкам API рост на 1,64 мб. Как видим, эксперты на этот раз промахнулись по знаку с запасами нефти, а вот у API получилось неплохое попадание.

За прошедшую неделю запасы моторного топлива снизились на 1,7 мб. Стратегические запасы нефти не изменились. Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю снизились на 6,9 мб (до 1856,6 с 1863,5 мб неделей ранее). Суммарные запасы тоже слегка «поднырнули» под кривую 2015 года. Нетто импорт нефти за неделю снизился на 0,594 мб/д, а суммарный нетто импорт нефти и нефтепродуктов — на 565 мб/д (до 2,368). По этой вновь график вновь стал приближаться к минимальным отметкам.

Большой интригой недельного отчета вновь были данные по динамике добычи. После сильного роста накануне темп роста добычи замедлился. Добыча за неделю, закончившаяся 16 марта, подросла на 26 тб/д до новых абсолютных максимумов в 10,407 мб/д. Недельный рост вновь оказался довольно значительным ибо он соответствует годовому темпу прироста в 1,35 мб/д. Новые абсолютные максимумы теперь уже на 8,3% выше максимумов 2015 года и уверенно превышают абсолютные максимумы ноября 1970 года.

Новый существенный рост добычи нефти в США послал рынку медвежий сигнал, но рынок почему-то больше смотрел на снижение запасов и показал на новых данных заметный рост цен. Впрочем, подрастание цен хоть и заметно, но может быть оно просто продолжает инерцию превалирующего в последние дни восходящего тренда, или кто-то активно играл наверх в ожидании ослабления доллара после заседания ФРС.