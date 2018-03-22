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Обзор банковского сектора: "санкционные" средства в феврале покинули пределы РФ


Рынки
Денис Порывай
Денис Порывай
аналитик Райффайзенбанка
 
Согласно опубликованному ЦБ РФ обзору банковского сектора, в феврале консолидированная месячная чистая прибыль банков восстановилась до 106,4 млрд руб. (против 71,1 млрд руб. в январе), что произошло в результате сокращения отчислений в резервы (до 10,9 млрд руб. против 145 млрд руб. в январе) на фоне некоторого замедления прироста просроченной задолженности (до 32 млрд руб.).

В валютной части баланса, в отличие от предшествующего месяца, произошел большой отток средств в размере 8 млрд долл. со счетов клиентов (большая часть 6,8 млрд долл. с расчетных счетов корпораций). Напомним, что в январе, напротив, наблюдался нетипично высокий приток валюты на расчетные счета (+8,6 млрд долл.), большую часть (~5 млрд долл.) которого мы связывали, исходя из предварительных данных платежного баланса, с «кремлевским списком» (перевод средств лицами из списка из иностранных юрисдикций на опасениях введения против них персональных санкций). Для покрытия этого оттока банкам пришлось перевести ликвидность с корсчетов в иностранных банках (4,9 млрд долл.), продать евробонды (1,5 млрд долл.) и сократить кредитный портфель (3,9 млрд долл.).

Некоторые банки вследствие такого оттока испытали дефицит валютной ликвидности (расширенные базисные спреды являются этому подтверждением), который компенсировался на междилерском рынке (заметно вырос объем задолженности на рынке валютного МБК). По- видимому, почти весь "санкционный" январский приток валюты в феврале покинул пределы РФ.

Мы не исключаем, что в марте часть этих средств в конечном итоге пошла на приобретение суверенных бондов РФ (размещено было 4 млрд долл.), и ушла лицам, продавшим Russia 30 (в основном в банк ФК Открытие), что привело во второй половине месяца к временному (на горизонте месяца) улучшению ситуации с валютной ликвидностью.

По нашим оценкам, запас валютной ликвидности в банковской системе (=превышение высоколиквидных активов над остатками на корпоративных расчетных счетах) составит на конец марта 8-10 млрд долл. (для сравнения - в конце марта 2017 г. он достигал 23 млрд долл.). Однако он будет постепенно сокращаться в последующие месяцы этого года (в результате интервенций Минфина, роста импорта и выплаты дивидендов) и может достигнуть нуля к концу августа (к этому моменту ждем расширения базисных спредов и опережающего снижения рублевых ставок по валютным свопам).

Индексация зарплат вызвала всплеск рублевых депозитов

В рублевой части на счета физлиц пришло 381 млрд руб., при этом на счета до востребования и депозиты сроком до 30 дней поступило 336 млрд руб. Учитывая низкую способность населения к сбережениям (на это указывает большой отток средств с рублевых депозитов в январе), как мы полагаем, поступление средств в феврале обусловлено как индексацией зарплат работникам бюджетной сферы (учителя, врачи), так и возможной выплатой вознаграждений сотрудникам госкомпаний, что в сумме могло составить 240 млрд руб. По-видимому, средства пришли лишь в последних числах февраля, поэтому они не оказали заметного влияния на динамику объема розничных продаж. Эти средства банки частично направили на сокращение задолженности перед ЦБ (на 186 млрд руб.), при этом розничное и корпоративное кредитование выросло на 309 млрд руб. (на эту величину снизились депозиты в ЦБ).

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