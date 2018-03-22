"Майские" указы разогнали зарплаты, но пока не розничные продажи

Вчера Росстат опубликовал порцию макростатистики за февраль, в которой зафиксирован рекордный прирост номинальных зарплат (12,1% г./г.), сопоставимыми темпами они росли лишь в 2013-2014 гг. Интересно, что за счет того, что одновременно ведомство пересмотрело январские данные сразу на 5,2 п.п. (с 8,5% г./г. до 13,7% г./г.), и в январе рост зарплат оказался еще выше, чем в феврале. Мы полагаем, что подобный всплеск может частично объясняться выплатами, связанными с «майскими» указами. Так, например, если обратить внимание на отраслевую структуру роста зарплат (доступна лишь на январь), можно отметить заметный всплеск зарплат в образовании, здравоохранении и научной деятельности (на 15- 20% г./г. в январе против 8-10% г./г. в декабре). Однако помимо этого он наблюдался в сегменте нефтепереработки -- там зарплаты выросли в 2,3 раза г./г. (против 32% г./г. в декабре), а также в других, больших по численности работников отраслях, например, в оптовой торговле (занимает около 20% в общей численности работников) -- 11,5% г./г. (8% г./г. в декабре).

… выглядит аномальным

В целом такая позитивная динамика в январе выглядит очень странно: во-первых, сообщения в СМИ о повышениях зарплат стали поступать лишь по итогам февраля, а во-вторых, сильный прирост депозитов населения также был отмечен лишь в феврале (а в январе даже отмечалось падение). Интересно отметить, что ускорения оборота розничной торговли в январе не произошло, а в феврале темпы роста даже замедлились (1,8% г./г. против 2,8% г./г. в январе).

Февральский рост во многом связан с выплатами по «майским» указам…

Такая ситуация может иметь несколько причин. С одной стороны, нетипично высокие выплаты в феврале были сделаны в последних числах месяца, и население просто не успело их потратить (т.е. вероятно, стоит ожидать всплеска расходов в марте). С другой стороны, стоит отметить, что заметные выплаты, как мы указывали ранее, получило лишь 30% бюджетников. Однако в любом случае полностью объяснить причины всплеска зарплат в январе (и отсутствие реакции розничного товарооборота на это) пока мы не можем, поэтому вопросы к опубликованным данным остаются.

…но пока не транслировался в ускорение розничных продаж

При этом напомним, что в прошлый раз серьезные бюджетные траты (единовременная выплата пенсионерам) явно позволили сократить падение оборота розницы сразу на 3 п.п. (с -5,2% г./г. в декабре 2016 г. до -2,1% г./г. в январе2017 г.), поэтому в марте все же должна быть реакция розничных продаж на зафиксированный Росстатом рост зарплат.

Рост номинальных зарплат вряд ли сохранится на подобных уровнях надолго

Отдельный вопрос связан с устойчивостью достигнутых тенденций по росту зарплат. Пока информация на этот счет достаточно противоречива: ранее министр труда М. Топилин заявил, что серьезный рост зарплат в январе-феврале продолжится и дальше. Однако тогда на поддержание уровня зарплат бюджетников на достигнутых уровнях потребуется гораздо больше, чем заложено в бюджете (дополнительные средства оцениваются в 146 млрд руб.). Кроме того, ранее озвученный на этот год прогноз Минфина предполагал гораздо более скромный рост зарплат (4% в реальном выражении за год). Мы полагаем, что повышение номинальных зарплат вряд ли сохранится на столь высоких уровнях надолго. Не исключено, что эти аномально высокие выплаты могли быть реализованы через единовременные премии: так, по данным «Коммерсанта», работники бюджетного сектора отмечали, что рост зарплаты обеспечивался за счет надбавок в то время, как оклады (которые нельзя повысить временно) не пересматривались. Мы полагаем, что в перспективе размер этих премий и надбавок может постепенно снизиться.