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Какими будут дивиденды Сбербанка, узнаем в апреле


Рынки
Роман Ткачук
Роман Ткачук
старший аналитик "Альпари"
 
В среду, 21 марта, глава «Сбербанка» Герман Греф на встрече с Владимиром Путиным заявил о том, что за 2017 год у «Сбербанка» будут очень «серьёзные выплаты» по дивидендам.

Обыкновенные акции «Сбербанка» отреагировали на эту новость ростом на 4,56% по итогам вчерашних торгов. Привилегированные акции выросли на 7,61%, так как для них размер дивидендов имеет большее значение

Тем не менее, вопросы к Грефу остаются. Рынок предпочёл бы конкретные цифровые ориентиры по дивидендам. Формулировку «серьёзные выплаты» можно воспринимать по-разному – может они серьёзные для акционеров, а может и для компании. В прошлом году «Сбербанк» направил на дивиденды 25% чистой прибыли по МСФО. Планировалось, что к 2020 крупнейший российский банк увеличит выплаты акционерам до 50% чистой прибыли по МСФО, как у ряда государственных компаний. В этом году «Сбербанк» может направить на дивиденды 25% чистой прибыли по МСФО (как в прошлом году), либо 35% (по аналогии с «Роснефтью»), либо 50%. Окончательное решение станет известно на заседании наблюдательного совета «Сбербанка» в середине апреля. На наш взгляд, наиболее вероятен второй вариант.

По итогам 2017 года чистая прибыль «Сбербанка» по МСФО составила 748,7 млрд руб. или 34,68 руб. на акцию. Соответственно возможны годовые дивиденды в размере 8,67 руб. (25%), 12,14 руб. (35%) и 17,34 руб. (50%). Последний сценарий равносилен доходности 6,5% по текущим котировкам. Это привлекательный уровень для такого ликвидного качественного актива (с растущим бизнесом) в глазах инвесторов, в том числе зарубежных. Если увеличение дивидендов подтвердится, то обыкновенным акциям «Сбербанка» к лету по силам подняться к 300 руб. Но пока в этих бумагах царит неопределённость, поэтому вполне вероятна повышенная волатильность. Показательно, что сегодня акции «Сбербанка» после роста на 1% утром днём откатились на отрицательную территорию.

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