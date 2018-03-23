Негативные настроения слишком сильны

В 2019–2020 годах члены совета регулятора ожидают ускорения темпов повышения ставки. Торговые войны также не сулят ничего хорошего. Дональд Трамп ввел ввозные пошлины на китайские товары, объем импорта которых в США составляет до $60 млрд. Этот шаг вызвал у участников рынка страх по поводу того, как сложившаяся ситуация отразится на мировой экономике.

Трамп подписал президентский меморандум, согласно которому меры против китайских товаров начнутся только после консультационного периода. У Китая будет время разработать ответные меры, и это снижает риск принятия Пекином внезапных, незамедлительных ответных мер, но инвесторы все равно напуганы. «Сейчас на фондовых рынках слишком сильны негативные настроения, – говорит портфельный управляющий в Amundi Pioneer Asset Management Джон Кэри. – Возможно они будет резко падать еще довольно долго. Я не вижу на горизонте ничего такого, что могло бы уверить участников рынка в том, что всё хорошо».

В четверг фондовый рынок США обвалился. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 2,93% до 23957,89, S&P 500 потерял 2,52% и закрыл торги на отметке 2643,69, а Nasdaq Composite понизился на 2,43% до 7166,68. Это самое сильное процентное падение за один день для всех трех главных индексов за период после 8 февраля, когда Dow Jones Industrial Average и S&P 500 указали на коррекцию фондового рынка с максимумов, достигнутых 26 января. Массовые продажи затронули широкий спектр компаний. Акции крупных промышленных компаний отметились сильным снижением в четверг. Boeing упали на 5,26%, Caterpillar – на 5,71%, 3M – на 4,69%. Эти три компании вошли в число лидеров падения в индексе Dow Jones Industrial Average. Индекс акций промышленных компаний S&P 500 Industrials потерял 3,28%.

Только сектор коммунальных услуг смог закончить торги в плюсе. Индекс S&P 500 Utilities прибавил 0,43%. Индекс волатильности от Чикагской опционной биржи VIX в четверг вырос на 5,48 пункта до 23,34. Это самый высокий уровень за период после 13 февраля. Выросли в цене облигации Казначейства США, так как инвесторы стремились к безопасным активам. Падение доходности казначейских облигаций негативно сказалось на акциях компаний финансового сектора. Индекс S&P 500 Financials понизился на 3,70%. Финансовый сектор стал лидером падения среди основных секторов.

Снова упали в цене акции Facebook – на 2,66% по итогам торгов, продолжив давить вниз на динамику акций технологических компаний и на широкий рынок. Индекс S&P 500 Information Technology упал на 2,69%. Инвесторы опасаются ужесточения регулирующих законов из-за утечки данных у Facebook. CEO Facebook Марк Цукерберг сказал, что не против дополнительных регулирующих законов и будет счастлив дать показания в Конгрессе США. Сильным обвалом отметились акции AbbVie, потеряв по итогам торгов 12,76%. Эта компания по производству лекарственных препаратов сообщила, что не будет добиваться ускоренного рассмотрения заявки на одобрение экспериментального средства для лечения рака легких.

Сильное падение китайских фондовых индексов не сулит нашему рынку высокого открытия. В этой ситуации инвесторы не будут дожидаться решения ЦБ РФ по ставке и не посмотрят на высокие цены на нефть. На графике акций Сбербанка об идет отрисовка фигуры «Голова и плечи» с «шеей» 250, которая при удачном стечении обстоятельств для «быков» может через несколько дней выродиться в фигуру продолжения восходящего тренда «Собака Баскервилей». Будет интересно.